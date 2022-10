LatinFinance ha revelado los ganadores de sus premios Project & Infrastructure Finance Awards 2022

MIAMI, 4 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Los premios al Financiamiento de Proyectos e Infraestructuras (Project & Infrastructure Finance Awards) reconocen las transacciones e instituciones más impresionantes en un sector que es crucial para el progreso económico de Latinoamérica y el Caribe. Los ganadores son elegidos por el personal editorial de LatinFinance a través de un exhaustivo proceso de selección.

El anuncio de los ganadores de este año siguió a la 6.a Cumbre de Finanzas e Infraestructura de Proyectos de LatinFinance. Importantes patrocinadores de proyectos, inversionistas de infraestructura, financiadores y reguladores en Latinoamérica y el Caribe se reunieron para llevar a cabo una serie de debates virtuales sobre los grandes temas que afectan el mercado del financiamiento de proyectos e infraestructura de la región.

Puede encontrar la lista completa de ganadores en la edición del cuarto trimestre de 2022 de la revista LatinFinance.

Para obtener más información sobre el proceso de selección y los acuerdos e instituciones ganadoras, visite www.latinfinance.com/pifawards.

Transacciones e instituciones ganadoras

Haga clic en una transacción o institución ganadora para leer más sobre ella:

Financiamiento del Año para Infraestructura – América Latina y Central Línea 3 del Metro de Panamá

Financiamiento del Año para Infraestructura – Los Andes Autopista con peaje 4G Rumichaca-Pasto

Financiamiento del Año para Infraestructura – Brasil Financiamiento de Smart Luz

Financiamiento del Año para Infraestructura – Caribe EGE Haina SLB

Financiamiento del Año para Infraestructura – México Autopista Mante-Tula

Financiamiento del Año para Infraestructura – Financiamiento del Año Cono Sur y Energía Chacao Plus

Financiamiento del Año para Aeropuerto Aeropuerto de Tocumen

Financiamiento del Año para Infraestructura digital / Telecomunicaciones Adquisición de KKR por parte de Telefónica

Financiamiento del Año para Minería Proyecto de níquel de Araguaia

Financiamiento del Año para Petróleo y Gas Adquisición de Mubadala a Petrobras

Financiamiento del Año para Puerto Puerto Antioquia

Financiamiento del Año para Autopista Autopista Río Magdalena 2

Financiamiento del Año para Energía Renovable GIP Patagonia / Chile Renovables

Financiamiento del Año para Infraestructura Social Hospital de Bosa PPP

Financiamiento del Año para Agua / Saneamiento Bono vinculado a la sostenibilidad (SLB) de Aegea

Financiamiento del Año para Moneda Local Refinanciamiento de GNA I

Préstamo del año Financiamiento de la central eléctrica Gatún

Bono del Año Adquisición de Colbún Transmisión por parte de Alfa Desarrollo

Firma de abogados de Infraestructura del Año – América Latina y Central Milbank

Firma de abogados del Año para Infraestructura – Los Andes PPU

Firma de abogados del Año para Infraestructura – Brasil Pinheiro Neto

Firma de abogados del Año para Infraestructura – México Ritch Mueller

Firma de abogados del Año para Infraestructura – Cono Sur Latham & Watkins

Banco del Año para Infraestructura – Latinoamérica y México; Asesor Financiero del Año Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

Banco del Año para Infraestructura – Los Andes Bancolombia

Banco del Año para Infraestructura – Brasil Bradesco BBI

Banco del Año para Infraestructura – Caribe Scotiabank

Banco del Año para Infraestructura – Centroamérica Citi

Banco del Año para Infraestructura – Cono Sur Santander CIB

Patrocinador de Proyectos del Año Matrix Renewables

Puede presentar nominaciones para los premios Deals of the Year 2022 (Acuerdos del Año 2022) entre el 3 y el 14 de octubre de 2022. Obtenga más información en www.latinfinance.com/dealsoftheyear.

Suscríbase para recibir la notificación cuando se abran las nominaciones para los premios Project & Infrastructure Finance Awards 2023 (Financiamiento de proyectos e Infraestructuras 2023), los premios Banks of the Year Awards (Bancos del Año) y los Deals of the Year Awards (Acuerdos del Año) www.latinfinance.com/awardalerts.

Acerca de LatinFinance

LatinFinance es la plataforma global líder que ofrece inteligencia sobre los mercados financieros y las economías de Latinoamérica y el Caribe.

Al contar con 35 años de excelencia editorial, sus publicaciones en inglés ofrecen información de alto valor a un público internacional de empresas, gobiernos, financistas e inversionistas, mientras que sus eventos convocan a esas comunidades para que asistan a foros de interconexión de alto nivel centrados en la dinámica de esos mercados, por geografía y sector.

Contacto para los medios: [email protected]

Enlaces relacionados

https://www.latinfinance.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/793852/LatinFinance_Logo.jpg

FUENTE LatinFinance

SOURCE LatinFinance