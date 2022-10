MIAMI, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Project & Infrastructure Finance Awards reconhece as transações e instituições mais notáveis em uma área crucial para o progresso econômico da América Latina e do Caribe. Os vencedores são determinados pela equipe editorial da LatinFinance com base em um processo exaustivo de seleção.

O anúncio dos vencedores deste ano ocorreu após o 6º Project & Infrastructure Finance Summit da LatinFinance. Os principais patrocinadores de projetos, investidores em infraestrutura, financiadores e reguladores da América Latina e do Caribe se reuniram para uma série de discussões virtuais sobre os grandes temas que impactam o mercado de financiamento de projetos e infraestrutura da região.

A lista completa dos vencedores pode ser encontrada na Q4.2022 edition da revista LatinFinance.

Para mais informações sobre o processo de seleção e os negócios e instituições vencedoras, acesse www.latinfinance.com/pifawards.

Transações e instituições vencedoras

Clique em uma transação ou instituição vencedora para ler mais sobre ela:

Financiamento de Infraestrutura do Ano – América Latina e América Central Panama Metro Line 3

Financiamento de Infraestrutura do Ano – Andes Rumichaca-Pasto 4G Toll Road

Financiamento de Infraestrutura do Ano – Brasil Financiamento da Smart Luz

Financiamento de Infraestrutura do Ano – Caribe EGE Haina SLB

Financiamento de Infraestrutura do Ano – México Rodovia Mante Tula

Financiamento de Infraestrutura do Ano – Cone Sul e Financiamento de Energia do Ano Chacao Plus

Financiamento de Aeroporto do Ano Aeroporto de Tocumen

Financiamento de Infraestutura Digital do Ano/Financiamento de Telecomunicações do Ano Aquisição da Telefónica pela KKR

Financiamento de Mineração do Ano Araguaia Nickel Project

Financiamento de Petróleo e Gás do Ano Aquisição da Petrobras pela Mubadala

Financiamento de Portos do Ano Porto Antioquia

Financiamento de Estradas do Ano Autopista Rio Magdalena 2

Financiamento de Energia Renovável do Ano GIP Patagonia/Chile Renovables

Financiamento de Infraestrutura Social do Ano Hospital de Bosa PPP

Financiamento de Água/Saneamento do Ano Aegea Sustainability-Linked Bond (SLB)

Financiamento do Ano em Moeda Local Refinanciamento GNA I

Empréstimo do Ano Financiamento Gatún Power

Ação do Ano Aquisição da Colbún Transmission pela Alfa Desarrollo

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano – América Latina e América Central Milbank

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano – Andes PPU

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano – Brasil Pinheiro Neto

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano – México Ritch Mueller

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano – Cone Sul Latham & Watkins

Banco de Infraestrutura do Ano – América Latina e México; Consultor Financeiro do Ano Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

Banco de Infraestrutura do Ano – Andes Bancolombia

Banco de Infraestrutura do Ano – Brasil Bradesco BBI

Banco de Infraestrutura do Ano – Caribe Scotiabank

Banco de Infraestrutura do Ano – América Central Citi

Banco de Infraestrutura do Ano – Cone Sul Santander CIB

Patrocinador de Projetos do Ano Matrix Renewables

Envie indicações para o prêmio Deals of the Year Awards de 2022 de 3 a 14 de outubro de 2022. Saiba mais em www.latinfinance.com/dealsoftheyear.

Cadastre-se para ser notificado sobre a abertura das indicações para o Project & Infrastructure Finance Awards de 2023, o Banks of the Year Awards e o Deals of the Year Awards em www.latinfinance.com/awardalerts.

Sobre a LatinFinance

A LatinFinance é a plataforma líder global que oferece inteligência sobre os mercados financeiros e economias da América Latina e do Caribe.

Com mais de 35 anos de excelência editorial, suas publicações em inglês oferecem informações de alto valor a um público internacional de empresas, governos, financiadores e investidores, e seus eventos reúnem essas comunidades para fóruns de networking de alto nível com foco na dinâmica desses mercados, por região e setor.

Contato para a imprensa: [email protected]

Links relacionados

https://www.latinfinance.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/793852/LatinFinance_Logo.jpg

FONTE LatinFinance

SOURCE LatinFinance