Latinos for a Secure Retirement marca la semana "Boost Your Budget" del 13 al 17 de julio con un Cafecito de orientación sobre beneficios para los adultos de edad avanzada de San Antonio

Se estima que cada año quedan sin reclamar unos $30,000 millones en beneficios públicos y privados porque los adultos de edad avanzada no los conocen ni saben cómo solicitarlos. Latinos for a Secure Retirement está aprovechando el poder de las personas y el poder digital para conectar a los adultos de edad avanzada que califican con programas que les ayudarán a pagar alimentos, medicinas, alquiler, servicios públicos y más.

"El COVID-19 ha tenido un impacto severo en la salud de los adultos mayores y en su seguridad financiera", dijo Abigail Zapote, directora ejecutiva de Latinos for a Secure Retirement. "Ahora más que nunca es el momento de explorar cómo pueden aumentar sus presupuestos a través de beneficios. Ofreceremos a los latinos ancianos un análisis de beneficios gratuito durante nuestro Cafecito".

Sólo en San Antonio, hay más de 10,000 adultos de edad avanzada que tienen derecho a programas de beneficios, pero no están inscritos para recibirlos. Para los adultos ancianos que viven con un ingreso fijo, beneficios como los del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria y el Subsidio para Personas de Bajos Ingresos de Medicare pueden marcar una diferencia significativa en apoyar su deseo de mantenerse saludables, económicamente seguros e independientes en la comunidad.

"Tener acceso a los programas de beneficios significa que nuestros amigos y vecinos mayores no tienen que cortar las píldoras a la mitad, saltar comidas o apagar el acondicionador de aire en medio del verano para llegar a fin de mes", dijo Zapote. "Estamos aquí para ayudar a los adultos de edad avanzada a entender los beneficios a los que pueden tener derecho y a tomar las medidas necesarias para solicitarlos".

En San Antonio, Amerigroup también está apoyando la semana Boost Your Budget. "En Amerigroup, sabemos que aumentar el acceso a los servicios que se ocupan de los factores sociales de la salud es importante para ayudar a los consumidores a llevar una vida más saludable", dijo Ken Satrom, presidente de los negocios Medicare de Amerigroup en Texas. "Apoyamos con orgullo esta iniciativa porque estamos comprometidos a mejorar la vida de las personas y la salud de las comunidades".

La semana Boost Your Budget es un esfuerzo nacional patrocinado por el NCOA para educar a los adultos de edad avanzada sobre los programas de beneficios. El Cafecito, ofrecido por Latinos for a Secure Retirement, se celebrará virtualmente el 15 de julio de 7:00 a 8:00 p.m., EDT. El evento es gratuito, pero los interesados deberán inscribirse en línea.

Acerca de Latinos for a Secure Retirement (LSR)

La misión de LSR es salvaguardar la seguridad económica de aquellos que dependen, ahora o en el futuro, del Seguro Social. Buscamos proteger y mejorar la seguridad económica de las poblaciones hispanas desfavorecidas y en riesgo en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite el sitio www.latinoretirement.org o siga a @LatinosRetire en las redes sociales.

Acerca del NCOA

El National Council on Aging (NCOA) es un líder nacional de confianza que trabaja para asegurar que cada persona pueda envejecer del mejor modo posible. Desde 1950, nuestra misión no ha cambiado: mejorar la vida de millones de adultos mayores, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación difícil. El NCOA empodera a las personas con las mejores soluciones para mejorar su propia salud y seguridad económica, y fortalece los programas gubernamentales de los que todos dependemos a medida que envejecemos. Cada año, millones de personas utilizan nuestros programas insignia BenefitsCheckUp®, My Medicare Matters® y Aging Mastery Program® para envejecer bien. Al ofrecer herramientas en línea y colaborar con una red nacional de socios, el NCOA está trabajando para mejorar las vidas de 40 millones de adultos de edad avanzada para el 2030. Obtenga más información en ncoa.org y @NCOAging.

Acerca de Amerigroup

Amerigroup es parte de la división de negocios de gobierno (GBD) de Anthem. A través de la GBD, Anthem atiende a 7.4 millones de personas mayores, personas con discapacidades, familias de bajos ingresos y otros beneficiarios que reciben ayudas patrocinadas por el estado y el gobierno federal, así como a los inscritos en los servicios públicos nacionales (incluyendo el Programa para Empleados Federales) en 26 estados, lo que nos convierte en uno de los principales proveedores de soluciones de salud para programas públicos de la nación. Amerigroup acepta a todas las personas que califican sin importar su edad, sexo, raza o discapacidad.

Este proyecto fue apoyado, en parte, por la subvención #90MINC0001-03-01 de la U.S. Administration for Community Living (ACL) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington DC 20201. Se anima a los beneficiarios que emprendan proyectos bajo el patrocinio del gobierno a que expresen libremente sus resultados y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de la Administration for Community Living.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=38np5UAEyiw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198519/National_Council_on_Aging___Laptop.jpg

