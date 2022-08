LaTisha Tarrant, executiva do PRA Group, é nomeada diretora de Recursos Humanos

NORFOLK, Virgínia, 5 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), uma empresa global de serviços financeiros, nomeou LaTisha Tarrant como diretora de Recursos Humanos (CHRO), a partir de 15 de agosto.

Tarrant aporta mais de 20 anos de experiência no setor público para seu novo cargo e se une à equipe de liderança sênior da empresa para dirigir sua operação global de recursos humanos. Atualmente, ela é vice-presidente sênior, assessora geral adjunta e secretária corporativa e ocupou vários cargos de liderança desde que ingressou no PRA Group em 2016.

"A contratação, o desenvolvimento e a retenção de talentos, bem como a promoção das iniciativas de diversidade, equidade e inclusão de nossa empresa, são essenciais para o nosso sucesso", disse Tarrant. "É um prazer para mim ocupar este cargo e espero desenvolver estratégias de impacto que fortaleçam o compromisso dos funcionários, ampliem nosso pool de talentos e promovam um ambiente de trabalho inclusivo em que todos possam fazer seu melhor trabalho, ao mesmo tempo em que permanecem conectados como uma única equipe em todo o mundo."

Ao longo da trajetória de Tarrant no PRA Group, ela gerenciou questões legais corporativas dos EUA, liderou iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) e assessorou o Conselho de Administração sobre temas de compensação por incentivos, compensação para executivos e governança corporativa. Ela também supervisionou a busca e integração de diretores, e obteve o reconhecimento do PRA Group como uma empresa "3+", com pelo menos três mulheres como diretoras.



"Há muito tempo, LaTisha tem demonstrado seu investimento e apoio aos nossos funcionários, e temos a sorte de contar com sua trajetória de sucesso estabelecida em liderança para dirigir nossa função de recursos humanos", afirmou Kevin Stevenson, presidente e CEO.

Antes de ingressar no PRA Group em 2016, Tarrant ocupou cargos de responsabilidade cada vez maior, atuando como consultora geral associada na Anthem, Inc. (agora Elevance Health, Inc.), e como consultora sênior e sócia na McGuire Woods, LLP.

A Sra. Tarrant possui doutorado da Universidade do Texas em Austin e licenciatura em relações internacionais da William & Mary.

Veja o perfil de LaTisha Tarrant no LinkedIn para obter mais informações.

Para obter mais informações sobre o PRA Group, acesse www.pragroup.com.

Sobre o PRA Group

Como líder global na aquisição e no serviços de empréstimos inadimplentes, oPRA Group devolve capital aos bancos e outros credores para ajudar a ampliar os serviços financeiros para os consumidores. Com milhares de funcionários em todo o mundo, as empresas do PRA Group ajudam os clientes a sanar suas dívidas. Para obter mais informações, acesse www.pragroup.com.

Contato para a imprensa:

Elizabeth Kersey

vice-presidente sênior de Comunicações e Política Pública

(757) 961-3525

[email protected]

Contato para investidores:

Najim Mostamand, CFA,

vice-presidente de Relações com Investidores

757-431-7913

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg

FONTE PRA Group

SOURCE PRA Group