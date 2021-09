Lattice accélère son expansion internationale avec un investissement de 110 millions de dollars au Royaume-Uni

Lattice ouvre son premier bureau européen à Londres pour répondre à la demande mondiale croissante de logiciels de gestion des ressources humaines dans le nouveau monde du travail.

LONDRES, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Lattice, la principale plateforme de gestion des ressources humaines pour les entreprises dont la culture est axée sur les personnes, annonce aujourd'hui sa première expansion stratégique sur le marché européen, qui comprend un investissement de 110 millions de dollars au Royaume-Uni au cours des 10 prochaines années. De plus, la société prévoit d'embaucher 50 à 70 membres qui devraient rejoindre l'équipe locale dans toutes les fonctions de commercialisation et de support, y compris plusieurs postes de direction, au cours de l'année prochaine.

« Avoir une stratégie en matière de personnel est essentiel à la création de grandes entreprises, où qu'elles se trouvent », a déclaré Jack Altman, PDG de Lattice. « Nous sommes ravis de nous implanter Londres pour mieux collaborer avec nos clients et partenaires européens, ainsi que pour puiser dans le vivier de talents de cette capitale mondiale de la technologie afin de nous aider à continuer à innover et à évoluer. »

Cette annonce fait suite à la levée de fonds de série E réalisée par la société en mars, qui a permis d'obtenir un investissement de 60 millions de dollars et de porter la valeur de Lattice à plus d'un milliard de dollars, lui conférant ainsi le statut de licorne.

Avant de s'être implanté officiellement en Europe, Lattice servait un portefeuille croissant de près de 400 clients internationaux, qui représentaient plus de 12 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. La nouvelle équipe offrira un soutien régional plus fort aux clients et partenaires existants en Europe, qui sont une partie importante et croissante de l'activité de Lattice.

« Le Royaume-Uni représentant l'un de nos marchés les plus importants, nous sommes ravis de nous associer à un outil de gestion des performances et de l'engagement établi tel que Lattice », a déclaré Samantha Richards, responsable nationale UK/I chez Personio, fournisseur européen de logiciels RH et partenaire de Lattice. « L'intégration améliorera notre solution RH tout-en-un et aidera davantage les PME européennes à améliorer la performance, l'engagement et le développement de leurs collaborateurs, ce qui, au final, fera progresser leur entreprise. »

L'importance accrue accordée à l'expérience des employés reflète le besoin croissant des entreprises de réexaminer leurs processus de gestion du personnel et d'engagement. Le rapport de Deloitte sur les tendances en matière de capital humain en Europe a révélé que 54 % des dirigeants réimaginent les processus de travail pour l'avenir, un chiffre en hausse par rapport au total de 28 % avant la COVID-19. De plus en plus d'entreprises réévaluent leurs pratiques dépassées en matière de ressources humaines afin de mieux comprendre les performances et l'engagement de leurs employés, et de favoriser leur développement et leur épanouissement.

Cela favorise un changement significatif dans les ressources humaines. Une enquête menée auprès des directeurs des ressources humaines de certaines des plus grandes entreprises européennes par McKinsey & Company a révélé que plus de 98 % d'entre eux réfléchissaient à la manière dont les RH pouvaient passer d'une gestion mécaniste des compétences et des talents à une gestion plus ciblée et dynamique de l'expérience des employés.

« L'équilibre des forces sur les marchés des talents a radicalement changé au cours des dernières années et les employés ont maintenant plus de choix que jamais sur l'endroit où travailler, et, pour qui travailler », a déclaré Brennan O'Donnell, partenaire chez Frontline Ventures, un investisseur du cycle de série E. « Lattice ouvre la voie sur ce que signifie la création d'une entreprise centrée sur les employés pour le monde du travail transfrontalier et post-pandémique. »

