Lattice annonce des objectifs et des produits de compensation innovants pour lier la réussite des employés à l'impact sur l'entreprise et combler le fossé entre les activités humaines et les activités commerciales

Alors que les entreprises s'efforcent de s'aligner et d'engager des employés dans ce nouveau monde du travail, Lattice introduit des capacités stratégiques pour accroître l'efficacité opérationnelle, la transparence et l'équité au sein des organisations

LONDRES, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Lattice, la principale plate-forme de gestion des ressources humaines pour les entreprises dont la culture est axée sur les personnes, a annoncé aujourd'hui qu'elle continue de se concentrer sur des d'employés et des entreprises transparents et alignés avec de nouveaux produits et services visant à combler le fossé entre les activités humaines et les activités commerciales.

« Les entreprises et leurs employés doivent s'aligner sur les résultats afin de s'assurer que tout le monde va dans la bonne direction et se sent prêt à réussir », a déclaré Jack Altman, PDG de Lattice. « Nous savons qu'il y a un pouvoir énorme à relier le travail que nous faisons à la valeur qu'il génère pour les organisations, et que les individus ont besoin d'une source de vérité pour s'assurer que nous prenons des décisions judicieuses et que nous obtenons des résultats. »

Contrairement à la plupart des outils RH qui sont conçus dans une optique de conformité ou de processus, les nouveaux produits de Lattice intègrent une méthodologie centrée sur les personnes qui permet aux entreprises de mieux comprendre et soutenir les employés.

En développant sa solution actuelle, Lattice Goals & OKRs aide les équipes à fixer des objectifs plus solides et plus stratégiques qui favorisent l'adoption des programmes OKR (Objectives & Key Results), augmentent les performances des employés et stimulent l'engagement. Cette visibilité et cette compréhension permettent aux chefs d'entreprise d'aligner leur personnel sur les priorités stratégiques de la société et d'inciter chaque collaborateur à s'acquitter de ces missions. En aidant les équipes à mettre en place leurs objectifs, les responsables du personnel peuvent favoriser l'alignement et les résultats qui permettent aux entreprises d'atteindre le succès commercial.

Nouvel axe stratégique, la solution Lattice Compensation permet aux équipes de développer des pratiques de rémunération claires et équitables, qui reconnaissent et récompensent les employés pour leur travail. Au sein de la plate-forme Lattice, les équipes RH pourront gérer le processus d'examen de la rémunération dans un hub sécurisé et centralisé qui intègre de manière transparente les informations relatives aux performances des employés dans le processus de prise de décision. Pour faciliter des conversations claires et significatives sur la rémunération, les managers et les dirigeants de l'entreprise auront un aperçu des tendances en matière de rémunération individuelle et au niveau de l'équipe. Les employés pourront consulter leurs propres informations de rémunération sur leurs comptes Lattice.

Ensemble, ces deux ajouts à la plate-forme Lattice offriront des renseignements plus approfondis aux employés et aux managers, permettant une plus grande efficacité opérationnelle avec le côté humain des ressources humaines.

« Les entreprises essaient de mettre en place leurs objectifs et la rémunération depuis des années », a déclaré Josh Bersin, analyste sectoriel mondial. « En connectant les OKR aux outils de rémunération, les plates-formes comme Lattice peuvent aider les entreprises à croissance rapide à maintenir leurs stratégies de rémunération justes, transparentes et équitables. »

Grâce à une visibilité et à une équité accrues, les responsables RH et les responsables du personnel disposeront d'une vision plus approfondie pour prendre des décisions éclairées, et les tâches opérationnelles des RH seront plus personnalisées pour chaque employé. Les nouveaux produits de Lattice contribuent à élargir l'objectif de relier le travail des employés à la valeur qu'il génère pour les organisations, ainsi qu'à offrir une source de vérité pour garantir que les employés et les managers prennent des décisions judicieuses et obtiennent des résultats.

Cette annonce coïncide avec la conférence Resources for Humans Virtual, dont le coup d'envoi sera donné plus tard dans la journée à 9 heures PST. Resources for Humans Virtual, une conférence annuelle organisée par Lattice, a été créée pour permettre à la communauté des ressources humaines de collaborer et de se connecter grâce à un programme riche de plus de 40 intervenants, de panels et d'opportunités de réseautage. Cette année, la conférence accueillera la superstar du tennis Serena Williams. Pour plus d'informations sur l'événement ou pour s'inscrire gratuitement, consultez : www.lattice.com/rfh-virtual-2021.

Pour en savoir plus sur les derniers produits de Lattice et sur la façon dont ils fonctionnent avec la plate-forme Lattice, consultez le site : www.lattice.com/platform.

À propos de Lattice

Lattice est la plateforme de gestion des ressources humaines qui permet aux responsables des ressources humaines de développer des équipes engagées et hautement performantes. En combinant la gestion continue des performances, l'engagement, le développement et la formation des employés dans une seule et même solution, les équipes de gestion du personnel bénéficient d'analyses puissantes en temps réel qui débouchent sur des informations exploitables transformant les responsables en leaders, les employés en personnes très performantes et les entreprises en meilleurs lieux de travail. Basée à San Francisco, la société Lattice compte plus de 3 000 clients, dont Slack, Monzo et Tide. Pour en savoir plus, consultez : www.lattice.com

