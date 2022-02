Lattice atteint une croissance mondiale record alors que la stratégie de gestion des personnes continue d'être la priorité absolue des entreprises

Les entreprises désireuses d'améliorer les pratiques de gestion des personnes et de créer une culture de succès se tournent vers Lattice pour mobiliser leurs employés et les faire progresser, et pour stimuler la performance globale de leur entreprise.

LONDRES, 8 février 2022 /PRNewswire/ -- Lattice, la principale plateforme de gestion des personnes pour les entreprises dont la culture est axée sur les personnes, a annoncé aujourd'hui une croissance record dans son rapport de synthèse de 2021. Cette dynamique continue de l'entreprise témoigne de l'importante opportunité du marché et de la demande en logiciels qui permettent aux entreprises de constituer des équipes engagées et performantes tout en fournissant aux dirigeants des ressources humaines des renseignements stratégiques axés sur les données.

Dans le monde du travail d'aujourd'hui qui évolue rapidement, l'identification des outils et des processus qui permettront aux organisations de créer, de gérer et de développer des équipes performantes doit faire partie intégrante de la stratégie globale de l'entreprise en matière de ressources humaines.

« Au cours de la dernière année, nous avons investi massivement dans la création d'une plateforme de gestion des personnes qui est non seulement essentielle pour les entreprises qui cherchent à attirer et à retenir les meilleurs talents, mais qui donne également à chaque responsable des ressources humaines une visibilité au sein de ses équipes afin de maximiser les informations concernant les employés, le soutien au personnel et le développement des talents », a déclaré Jack Altman, cofondateur et PDG de Lattice. « En conséquence, Lattice est apparu comme l'outil essentiel pour les organisations centrées sur les personnes. »

Dans le cadre de sa croissance record, Lattice a franchi un certain nombre d'étapes importantes, notamment :

Croissance de l'entreprise : En septembre 2021, Lattice a élargi officiellement son champ d'action international avec un siège européen à Londres, au Royaume-Uni, pour soutenir ses clients dans plus de 39 pays en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. À la fin de l'année 2021, Lattice a enregistré une croissance du taux de rendement annuel de plus de 110 % à l'échelle mondiale. Par ailleurs, l'entreprise a augmenté sa clientèle de plus de 40 %. En outre, en janvier 2022, Lattice a clôturé son cycle de financement de la série F à 175 millions de dollars, ce qui porte la valeur de l'entreprise à plus de 3 milliards de dollars.

Activité des employés : À partir de janvier 2021, Lattice a augmenté son effectif à plus de 480 employés, dont plus de 30 à Londres, ce qui représente une croissance annuelle de 150 % depuis janvier 2021. Lattice a également renforcé son leadership en recrutant des cadres supérieurs dans tous les services ainsi qu'un nouveau membre du conseil d'administration. En janvier 2022, Lattice a reçu la certification Great Place to Work Certification™.

Innovation de produit : Au cours de l'année 2021, Lattice a annoncé plusieurs produits, dont une nouvelle solution relative aux OKR et objectifs et une nouvelle solution de gestion de la rémunération. Plus récemment, Lattice a lancé une série de nouvelles intégrations avec les systèmes HRIS axées sur les partenariats EMEA. Jusqu'à la fin de 2021, Lattice était également classée au premier rang des leaders de l'initiative Momentum dans les rapports Momentum Grid d'hiver du G2 pour la gestion du rendement, l'engagement des employés, les OKR et la gestion des carrières. Lattice a également été reconnue sur la grille 9-Grid for Talent & People Success de Fosway.

Lattice est la plateforme de gestion des ressources humaines qui permet aux responsables des ressources humaines de développer des équipes engagées et hautement performantes. En combinant la gestion continue des performances, l'engagement, le développement et la formation des employés dans une seule et même solution, les équipes de gestion des ressources humaines et du personnel bénéficient d'analyses puissantes en temps réel qui débouchent sur des informations exploitables transformant les responsables en leaders, les employés en personnes très performantes et les entreprises en meilleurs lieux de travail. Basée à San Francisco, la société Lattice compte plus de 3 700 clients, dont Slack, Monzo et Tide. Pour en savoir plus, consultez : www.lattice.com.

