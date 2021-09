Lattice beschleunigt internationale Expansion mit 110 Millionen US-Dollar Investition in Großbritannien

Lattice eröffnet die erste europäische Niederlassung in London, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Personalmanagement-Software in der neuen Arbeitswelt gerecht zu werden.

LONDON, 7. September 2021 /PRNewswire/ -- Lattice, die führende Personalmanagement-Plattform für Unternehmen mit einer Kultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, kündigt heute eine erste strategische Expansion in den europäischen Markt an, die eine Investition von 110 Millionen US-Dollar in Großbritannien über die nächsten zehn Jahre umfasst. Darüber hinaus plant das Unternehmen, im nächsten Jahr 50-70 lokale Teammitglieder für alle Go-to-Market- und Support-Funktionen, einschließlich mehrerer Führungspositionen, einzustellen.

„Eine Personalstrategie ist für den Aufbau großartiger Unternehmen unerlässlich, ganz gleich, wo sie angesiedelt sind", so Jack Altman, CEO von Lattice. „Wir freuen uns darauf, in London vor Ort zu sein, um besser mit unseren europäischen Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten und den Talentpool dieser globalen Tech-Hauptstadt anzuzapfen, damit wir weiterhin innovativ sein und uns weiterentwickeln können.

Diese Ankündigung folgt auf die Series-E-Finanzierungsrunde des Unternehmens im März, die eine Investition von 60 Millionen US-Dollar sicherte und die Bewertung von Lattice auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar ansteigen ließ – damit erreichte das Unternehmen den Einhorn-Status.

Bevor Lattice offiziell in Europa präsent war, bediente das Unternehmen ein wachsendes Portfolio von fast 400 internationalen Kunden, die mehr als 12 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachten. Das neue Team wird den bestehenden Kunden und Partnern in ganz Europa, einem wichtigen und wachsenden Teil des Geschäfts von Lattice, eine stärkere regionale Unterstützung bieten.

„Da Großbritannien einer unserer wichtigsten Märkte ist, freuen wir uns, mit einem etablierten Performance- und Engagement-Management-Tool wie Lattice zusammenzuarbeiten", sagt Samantha Richards, Country Manager UK/I bei Personio, einem europäischen HR-Software-Anbieter und Lattice-Partner. „Die Integration wird unsere All-in-One-HR-Lösung verbessern und europäische KMUs dabei unterstützen, die Leistung, das Engagement und die Entwicklung ihrer Mitarbeiter zu verbessern und damit ihr Geschäft voranzutreiben."

Die zunehmende Dynamik und der Fokus auf Mitarbeitererfahrungen spiegeln den steigenden Bedarf der Unternehmen wider, ihr Personalmanagement und ihre Engagementprozesse zu überdenken. Der European Human Capital Trends Report von Deloitte hat ergeben, dass 54 % der Führungskräfte ihre Arbeitsprozesse neu gestalten wollen, während es vor der COVID-19 nur 28 % waren. Immer mehr Unternehmen bewerten veraltete Personalpraktiken neu, um die Leistung und das Engagement ihrer Mitarbeiter besser zu verstehen und deren Entwicklung und Wachstum zu fördern.

Dies führt zu einer deutlichen Veränderung im Personalwesen. Eine von McKinsey & Company durchgeführte Umfrage unter Personalverantwortlichen einiger der größten europäischen Unternehmen ergab, dass über 98 % der Befragten darüber nachdenken, wie die Personalabteilung von einem mechanistischen Qualifikations- und Talentmanagement zu einer gezielteren, dynamischeren Ansprache der Beschäftigten übergehen kann.

„Die Machtverhältnisse auf den Talentmärkten haben sich in den letzten Jahren dramatisch verschoben, und die Arbeitnehmer haben heute mehr denn je die Wahl, wo und für wen sie arbeiten wollen", erläuterte Brennan O'Donnell, Partner bei Frontline Ventures, einem Investor der Series-E-Runde. „Lattice ist führend bei der Frage, was es bedeutet, ein mitarbeiterzentriertes Unternehmen für die grenzüberschreitende und post-pandemische Arbeitswelt aufzubauen."

Über Lattice

Lattice ist die Personalmanagement-Plattform, die es Führungskräften ermöglicht, engagierte, leistungsstarke Teams zu entwickeln. Durch die Kombination von kontinuierlichem Leistungsmanagement, Mitarbeiterengagement, Entwicklung und Wachstum in einer Lösung erhalten Mitarbeiterteams leistungsstarke Echtzeit-Analysen, die zu umsetzbaren Erkenntnissen führen und Manager zu Führungskräften, Mitarbeiter zu Leistungsträgern und Unternehmen zu den besten Arbeitsplätzen machen. Lattice mit Hauptsitz in San Francisco betreut über 3.000 Kunden, darunter Slack, Monzo und Tide. Erfahren Sie mehr unter: www.lattice.com.

