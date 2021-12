Lattice erweitert globales Partnernetzwerk mit strategischen Neuzugängen in Europa

Lattice arbeitet mit führenden Anbietern von Personal- und HR-Technologie und professionellen Dienstleistungen zusammen, darunter Humaans und Personio, und baut seine Präsenz in Europa weiter aus.

LONDON, 16. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Lattice, die führende Personalmanagement-Plattform für Unternehmen mit einer Kultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, gab heute bekannt, dass über 100 neue Partner zum Lattice-Netzwerk hinzugekommen sind. Von diesen Neuzugängen sind mehr als 30 Partner in Europa ansässig, wo der Schwerpunkt auf der Personalstrategie in den nächsten Jahren weiter wachsen dürfte.

Zu den neuen Partnern von Lattice in Europa gehören unter anderem Humaans, Personio, CharlieHR, The People Collective, There Be Giants, Talent Tactics, Equitas, Deel und Oyster.

„In einem tiefgreifend veränderten Arbeitsumfeld wollen Unternehmen besser verstehen, wie sie ihre Mitarbeiter unterstützen und fördern können", sagt Hugues Vincent, Head of Product Partnerships bei Personio. „Deshalb freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit einem etablierten Unternehmen wie Lattice. Das Performance-, Engagement- und Wachstumsmanagement-Tool von Lattice erweitert die All-in-One-HR-Lösung von Personio und hilft kleinen und mittleren Unternehmen in ganz Europa, ihr Geschäft voranzutreiben.

Wir freuen uns, weiterhin ein starkes Netzwerk von Partnern in ganz Europa aufzubauen", sagt Lester Lee, Global Director of Partnerships bei Lattice. „Die Kombination aus dem umfassenden Fachwissen unserer Partner und der Personalstrategie-Plattform und dem Ressourcen-Ökosystem von Lattice wird Unternehmen in verschiedenen Branchen in ganz Europa helfen, besser in ihre Mitarbeiter zu investieren."

„Lattice ist die perfekte Ergänzung zu Humaans, und wir freuen uns, dass wir gemeinsam noch mehr bauen werden. Humaans stellt die zentrale Infrastrukturebene für Unternehmen zur Verfügung, um ihre HR- und Personaltechnologie zu skalieren und zu automatisieren, und wir freuen uns, dass unsere Kunden Lattice einsetzen, um eine People-First-Strategie voranzutreiben", sagt Giovanni Luperti, CEO von Humaans.

Im September dieses Jahres kündigte Lattice seine Expansion nach Europa an, mit einem speziellen Fokus auf diese Region, der durch ein neues Büro in London unterstrichen wird. Das Unternehmen plant, innerhalb des nächsten Jahres 50-70 lokale Teammitglieder in allen Go-to-Market- und Support-Funktionen einzustellen, einschließlich mehrerer Führungspositionen.

Informationen zu Lattice

Lattice ist die Personalmanagement-Plattform, die es Führungskräften ermöglicht, engagierte und leistungsstarke Teams zu entwickeln. Durch die Kombination von kontinuierlichem Leistungsmanagement, Mitarbeiterengagement, Entwicklung und Wachstum in einer Lösung erhalten HR- und Personalteams leistungsstarke Echtzeit-Analysen, die zu umsetzbaren Erkenntnissen führen und Manager zu Führungskräften, Mitarbeiter zu Leistungsträgern und Unternehmen zu den besten Arbeitsplätzen machen. Lattice mit Sitz in San Francisco betreut über 3.550 Kunden, darunter Reddit, Monzo und Tide, und wurde in den letzten Jahren auf der Inc. 500 Fastest Growing Private Companies" zwei Jahre in Folge aufgeführt. Weitere Informationen über Lattice finden Sie hier:

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745587/lattice_logo_full_color__33_Logo.jpg

Related Links

http://www.lattice.com



SOURCE Lattice