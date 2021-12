Lattice expande su red global de socios con adiciones estratégicas en Europa

Lattice se asocia con los principales proveedores de servicios profesionales y de tecnología de recursos humanos y personas, incluidos Humaans y Personio, a medida que continúa aumentando su presencia en Europa.

LONDRES, 16 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Lattice, la plataforma de gestión de personas líder para empresas con culturas en las que las personas son primero, anunció hoy que ha agregado más de 100 nuevos socios a la red Lattice. De estas nuevas incorporaciones, más de 30 socios se encuentran en Europa, donde se espera que el enfoque en la estrategia de personas crezca continuamente durante los próximos años.

Los nuevos socios de Lattice en Europa incluyen a Humaans, Personio, CharlieHR, The People Collective, There Be Giants, Talent Tactics, Equitas, Deel y Oyster, entre otros.

"En un entorno de trabajo profundamente transformado, las empresas buscan comprender mejor cómo apoyar y hacer crecer a su gente", explicó Hugues Vincent, director de asociaciones de productos de Personio. "Por ello, estamos entusiasmados de asociarnos con una empresa establecida como Lattice. La herramienta de gestión de rendimiento, compromiso y crecimiento de Lattice mejora la solución de recursos humanos todo en uno de Personio y ayuda aún más a las pequeñas y medianas empresas de Europa a impulsar sus negocios".

"Estamos entusiasmados de continuar construyendo una sólida red de socios en toda Europa", destacó Lester Lee, director global de asociaciones de Lattice. "La combinación de la profunda experiencia en el dominio de nuestros socios y la plataforma de estrategia de personal y el ecosistema de recursos de Lattice ayudará a las organizaciones en múltiples sectores en toda Europa a invertir mejor en su gente".

"Lattice es el compañero perfecto para Humaans, y estamos encantados de construir más juntos. Humaans proporciona la capa central de infraestructura para que las empresas escalen y automaticen su tecnología de recursos humanos y personas, y nos encanta ver a nuestros clientes adoptar Lattice para impulsar un la estrategia de las personas primero", indicó Giovanni Luperti, consejero delegado de Humaans.

En septiembre de este año, Lattice anunció su expansión a Europa con un enfoque específico en la región destacada por una nueva oficina corporativa en Londres. La compañía planea contratar de 50 a 70 miembros del equipo local en todas las funciones de soporte y de comercialización, incluidas varias funciones ejecutivas, durante el próximo año.

Lattice es la plataforma de gestión de personas que permite a los líderes de personas desarrollar equipos comprometidos y de alto rendimiento. Al combinar la gestión del rendimiento continuo, el compromiso de los empleados, el desarrollo y el crecimiento en una sola solución, los equipos de personas obtienen análisis potentes en tiempo real que conducen a conocimientos prácticos que convierten a los gerentes en líderes, a los empleados en personas de alto rendimiento y a las empresas en los mejores lugares para trabajar. Con sede en San Francisco, Lattice atiende a más de 3.550 clientes, incluidos Reddit, Monzo y Tide, y fue incluido en la lista Inc. 500 Fastest Growing Private Companies dos años consecutivos. Aprenda más en: www.lattice.com.

