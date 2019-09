LATV Networks estrena su nueva programación de otoño con contenido latino dirigido a los millennials

LOS ÁNGELES, 20 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LATV Networks, el destino por excelencia de los mileniales latinos, da comienzo a su programación de otoño, consistente en espacios televisivos dentro de la cultura y en múltiples plataformas, la semana del 23 de septiembre de 2019. La red promete una emocionante semana completa de nuevos programas que sin duda marcarán la pauta de la programación de horario estelar inclusiva, gracias a series nuevas y otras que regresan y que están dedicadas a temas como la diversidad, el empoderamiento de las latinas y la visibilidad de la comunidad LGBTQ.

En la semana de estreno, el contenido de LATV impulsado por influenciadores incluirá a invitados especiales de populares series latinas como Mayans M.C. (FX), Pose (FX), Mr. Iglesias (Netflix) y La Casa De Las Flores (Netflix). Esta programación se complementará con contenido de la campaña "La historia por nosotros" ("History by Us") de LATV, en ocasión del Mes de la Herencia Hispana, la cual celebra la historia que hacen los mileniales hispanos.

La nueva programación de otoño de LATV incluye:

The Hub on LATV , una revista televisiva sobre el pulso de la cultura pop, la cual está impulsada por las nuevas tendencias que irrumpen en las redes sociales.

, una revista televisiva sobre el pulso de la cultura pop, la cual está impulsada por las nuevas tendencias que irrumpen en las redes sociales. The Q Agenda, un programa de debates que se centra en la interseccionalidad de la cultura LGBTQ+ en nuestra comunidad latina.

un programa de debates que se centra en la interseccionalidad de la cultura LGBTQ+ en nuestra comunidad latina. Checkitow , una serie que comenzó primero como podcast , donde el comediante y presentador Humberto Guida habla con algunas de los figuras más destacadas y chistosas del entretenimiento y la comedia latinos.

, una serie que comenzó primero como , donde el comediante y presentador habla con algunas de los figuras más destacadas y chistosas del entretenimiento y la comedia latinos. Jefa Status , presentado por Lucy Flores , una conversación íntima entre dos exitosas empresarias latinas.

, presentado por , una conversación íntima entre dos exitosas empresarias latinas. Y nuevas temporadas de series que regresan: The Zoo, Get it Girl y ELZ.

Además de la programación original de LATV, la red también presentará nuevas series digitales en formato corto como Esa Soy Yo, una serie de reafirmación femenina; y W.Y.K.A (What You Know About), una serie de entretenimiento educativo sobre la historia de los latinos, así como Checkitow y Jefa Status.

"La agilidad de LATV para adaptarse al cambio es esencial, pues nos permite crear contenido que sea una representación genuina de nuestra audiencia principal, los mileniales latinos. Nuestro contenido original no solamente se dirige a ellos, sino que también crea un fuerte vínculo con ellos. Estamos entusiasmados por la expansión de oportunidades de alianzas integradas que podemos ofrecerles a nuestros clientes", declaró Andrés Rincón, vicepresidente de Ventas y Alianzas Estratégicas.

ACERCA DE LATV

LATV es más que una empresa de medios, es un vínculo directo con la creciente voz de la experiencia de los latinos. Como alternativa original, y única red de TV propiedad de latinos que queda en el espacio de la televisión hispana, LATV se ha establecido como una red pionera, una marca creadora de tendencias y un innovador centro de contenido. Para más información, visite www.LATV.com.

