Лауератами премии Sunhak Peace Prize за 2019 стали Варис Дирие и д-р Акинвуми Айодеи Адесина

Варис Дирие, фотомодель и активист-правозащитник, пользуется широким признанием за свои заслуги по привлечению внимания мировой общественности к варварской традиции удаления женских наружных гениталий (FGM). Д-р Акинвуми Адесина, специалист по экономике сельского хозяйства, на протяжении вот уже более 30 лет продвигает внедрение методов рационального государственного управления в Африке посредством сельскохозяйственных инноваций и за это время внес значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности на "черном континенте".

Варис Дирие родилась в семье кочевников и в возрасте 5 лет пережила калечащую операцию женского обрезания. В 1997 году она поделилась своим болезненным опытом со всем миром и стала специальным послом ООН по вопросам истребления традиции удаления женских наружных гениталий.

В 2002 году она учредила фонд «Цветок пустыни» (Desert Flower Foundation), а в 2003 году, в результате ее кампании по борьбе с FGM, 15 стран-членов Африканского Союза утвердили Протокол Мапуто, пропагандирующий отказ от женского бесплодия. В 2012 году все члены ООН единогласно приняли резолюцию, запрещающую проведение операций по удалению наружных гениталий у женщин, а Организация Объединенных Наций поставила цель полностью устранить проблему FGM к 2030 году.

Вторым лауреатом премии в этом году стал д-р Акинвуми Адесина - пионер в сфере повышения урожайности риса, расширения доступа мелких фермеров к кредитным средствам, привлечения частных инвестиций в сельскохозяйственный сектор, искоренения коррупции в отрасли удобрений, а также разработки и внедрения важных положений аграрной политики.

В ходе конференции Africa Fertilizer Summit-2006 д-р Акинвуми сыграл важнейшую роль в разработке Абуджийской декларации по вопросам применения удобрений в рамках африканской зеленой революции, положившей начало борьбе с голодом в Африке с целью полного устранения этой проблемы в 2030 году.

На сегодняшний день Акинвуми Адесина занимает должность президента African Development Bank Group и активно продвигает стратегию «High 5», ориентированную на повышение качества жизни для миллионов африканцев.

Председатель комитета по присуждению премии Sunhai д-р Ил Сик Хун (Il Sik Hong) отметил: «В основе Sunhak Peace Prize лежит концепция «единой семьи под властью бога». Вручая премию в 2019 году, мы делаем особый акцент на защите прав человека и развитии цивилизации в Африке».

Премией Sunhak Peace Prize отмечаются лица и организации, внесшие значительный вклад в обеспечение мира и благосостояния для будущих поколений. Призовой фонд премии составляет один миллион долларов США. Церемония награждения лауреатов состоится 11 февраля 2019 года в Сеуле.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/785992/Waris_Dirie.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/785993/Dr_Akinwumi_Adesina.jpg

SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee