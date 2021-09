Launca Medical participera au prochain Salon international dentaire 2021 à Cologne

Dernier né de la série Launca DL-200, le Launca DL-206 est un scanner intra-oral sans poudre au design ergonomique, léger et à la vitesse de balayage rapide, qui assure une expérience de balayage confortable pour les praticiens dentaires et les patients, et fournit des résultats de traitement supérieurs.

Grâce à la technologie de numérisation 3D exclusive de Launca, le DL-206 peut rapidement s'attaquer aux cas dentaires complexes avec une précision accrue et une visualisation en temps réel. Le scanner intra-oral est disponible en version sur chariot et en version portable, offrant ainsi une meilleure flexibilité pour répondre aux besoins des cabinets dentaires.

Launca Medical est une entreprise à croissance rapide dans le domaine dentaire, qui a remporté deux prix lors des 2021 HCA Medtech Awards - Dentistry Solution Initiative of the Year et Digital Innovation of the Year. Avec son scanner intra-oral DL-206 primé, Launca Medical est devenu un acteur clé du marché et fait désormais partie des exposants très attendus du secteur à l'IDS 2021.

« Nous sommes ravis de constater que l'industrie renoue avec les événements en présentiel », a déclaré le Dr Jian Lu, fondateur et PDG de Launca Medical. « L'IDS est une plateforme essentielle pour nous permettre d'entrer en contact avec les professionnels du secteur dentaire et de présenter les dernières solutions numériques que nous réalisons pour aider les cabinets dentaires à réaliser une transition numérique harmonieuse et efficace. »

Les représentants de Launca seront disponibles au pavillon 10.2, stand P-018, pour des entretiens individuels et des démonstrations de produits tout au long de l'événement. Les visiteurs peuvent également accéder à Launca Medical de manière numérique par le biais d'IDSconnect.

À propos de Launca Medical

Fondée en 2013 par le Dr Jian Lu (Ph.D., California Institute of Technology, USA), Launca Medical a son siège social à Songshan Lake, Dongguan (Chine), avec des bureaux opérationnels supplémentaires à Shenzhen (Chine). Launca se concentre sur le développement de systèmes de balayage intra-oral basés sur sa technologie d'imagerie 3D exclusive et a lancé avec succès une série de scanners intra-oraux. Actuellement, Launca a fourni ses scanners intraoraux à plus de 80 pays.

