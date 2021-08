Launch der digitalen Physiotherapie-App von Exakt Health -- zertifiziert als Medizinprodukt

Exakt Health bietet eine kostenlose mobile App, die Nutzern einen maßgeschneiderten Therapieplan an die Hand gibt - der Fokus liegt zu Beginn auf typischen Laufverletzungen wie einer Achillessehnenverletzung: Die App erstellt für die Nutzer ein individuelles Programm von Übungen und Empfehlungen nach neuesten medizinischen Erkenntnissen, das sich durch das Feedback der Nutzer laufend anpasst.

Die Zertifizierung als Medizinprodukt ermöglicht es Exakt Health, seine App als Software-as-a-Medical Device in der gesamten EU und UK anzubieten und verdeutlicht die hohen Standards, die sich Exakt Health für die App setzt.

Eine ständig steigende Zahl von Patienten und unzureichende Ressourcen für Therapeuten führen zu langen Wartezeiten und frustrierten Nutzern im aktuellen Versorgungssystem. „Die Mission von Exakt Health ist es, jedem, jederzeit und von überall hochwertige und individuelle Physiotherapie zugänglich zu machen", sagt Maryke Louw, leitende Physiotherapeutin von Exakt Health. „Physiotherapie sollte kein Luxusgut sein. Wir ermöglichen Nutzern den direkten Zugriff auf Informationen und Tools für ihre Erholung, genau dann, wenn sie diese benötigen."

Exakt Health steht noch am Anfang. In Kürze startet eine klinische Pilotstudie, die die positiven Gesundheitseffekte der App validieren soll. Darüber hinaus wird das Angebot um weitere Anwendungsbereiche in der Physiotherapie stetig ausgebaut werden.

Mehr Informationen über Exakt Health und ein Pressemappe inkl. hochauflösende Bilder befinden sich auf unserer Webseite hier.

