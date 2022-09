Launch der neuen mitarbeiter-app für optimale zusammenarbeit in unternehmen: Lumesse connect

LUTON, United Kingdom, DUSSELDORF, Germany, AUSTIN, Texas, September 27, 2018 /PRNewswire/ -- Lumesse, ein weltweit führendes Softwareunternehmen für Talent Management, gab heute die Veröffentlichung von Lumesse Connect bekannt, einer Mitarbeiter-App, die eine optimale Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Mitarbeitern fördert.

Die App stellt eine Innovation im Talent Management Markt dar und optimiert die interne Zusammenarbeit und Kommunikation, indem sie jedem Mitarbeiter eine Stimme gibt. Lumesse Connect bietet Mitarbeitern, Führungskräften und Personalverantwortlichen eine gemeinsame Kommunikationsplattform - jederzeit und auf allen Geräten.

„Der Geschäftserfolg scheitert oft daran, dass Unternehmen nur einen Bruchteil ihrer Mitarbeiter unterwegs erreichen", sagt Carsten Busch, Geschäftsführer des Bereichs Talent Management von Lumesse. „Nur informierte und motivierte Mitarbeiter können ihr volles Potenzial entfalten und ein Unternehmen erfolgreich machen. Unsere Lumesse Connect App bietet Unternehmen eine sichere und intuitive Benutzererfahrung, die sich auszahlt."

Lumesse Connect verbindet alle Mitarbeiter eines Unternehmens auf einer gemeinsamen Plattform, lädt sie zum Chatten und Netzwerken ein und unterstützt Onboarding und soziales Lernen. Diese neue einfache und schnelle Form des Austauschs hilft, gemeinsam Ideen zu generieren und Innovationen voranzutreiben. Darüber hinaus entsteht eine motivierende Unternehmenskultur, in der sich die Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen identifizieren und zu dessen langfristigem Erfolg beitragen. Direkt in der App veröffentlichte Stellenausschreibungen bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich einfach und direkt online zu bewerben oder Empfehlungen abzugeben. Gleichzeitig sind die organisatorischen Abstimmungen und die Veranstaltungsplanung durch Gruppen- und Kalendertools transparent.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lumesse.de.

Über Lumesse

Lumesse bietet rund 1.200 Unternehmen in über 70 Ländern und 50 Sprachen Lösungen zur Recruiting und Talent Management an, die es ihnen ermöglichen, die besten Talente in einem sich ständig verändernden und anspruchsvollen globalen Umfeld zu gewinnen und zu fördern. Mit unseren einzigartigen und hochgradig anpassungsfähigen Lösungen sind unsere Kunden bestens gerüstet, um von der schnellen Entwicklung neuer Technologien und disruptiver Geschäftsbedingungen zu profitieren und gleichzeitig alle Geschäftsanforderungen lokal und global zu erfüllen.

Pressekontakt:

Lumesse GmbH

Luam Tesfai

[email protected]

+49 211 86282 565

