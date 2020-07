LaunchPad Medical lance sa première étude clinique européenne

Le Dr Michael R. Norton, BDS, FDS, RCS(Ed), et chirurgien stomatologiste, a expliqué que le conférencier et ancien président de l'Académie internationale d'ostéointégration agirait en tant qu'investigateur en chef dans le cadre de cette étude. « Je suis ravi d'être le premier clinicien en dehors des États-Unis à utiliser cette technologie révolutionnaire afin d'améliorer les soins de mes patients, et d'accélérer la restauration de leur dentition », a déclaré le Dr Norton. « Je pense que cette technologie révolutionnera la manière dont nous posons les implants dentaires. »

« Nous sommes enchantés de lancer notre première étude en dehors des États-Unis », a déclaré Brian Hess, PDG de LaunchPad Medical, « et nous sommes ravis de travailler avec le Dr Norton, qui est un expert en promotion de la pratique clinique dans le domaine de l'implantologie dentaire. »

À propos de LaunchPad Medical, Inc.

LaunchPad Medical, Inc. est une société de dispositifs médicaux spécialisée dans le développement et la commercialisation d'un biomatériau adhésif à l'os breveté, synthétique, injectable, auto-durcissant et ostéoconducteur baptisé Tetranite®. La société développe dans un premier temps cette technologie pour une utilisation sur le marché dentaire. La société travaille également au développement d'applications adhésives pour le marché plus large de l'orthopédie. La technologie Tetranite de LaunchPad Medical n'est pas encore approuvée pour une utilisation commerciale.

