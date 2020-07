LaunchPad Medical leitet erste europäische klinische Studie ein

Diese Studie wird sich speziell auf Vorderzähne konzentrieren, die sich im ästhetisch wichtigen Bereich befinden, in dem eine Zahnlücke extrem sichtbar ist. Anders als in der laufenden klinischen Studie des Unternehmens in den Vereinigten Staaten werden Patienten in dieser Studie zum Zeitpunkt der Platzierung der Implantate vorübergehend Kronen erhalten. Die Verwendung von Tetranite wird bei vielen Patienten eine teure, komplexe und langwierige Knochenverpflanzung überflüssig machen und den Zeitraum der Behandlung stark verkürzen.