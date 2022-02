Laura Hines-Pierce awansowała na stanowisko dyrektora współzarządzającego spółki Hines

Dołącza tym samym do ojca Jeffa Hinesa jako współkierująca firmą.

HOUSTON, 11 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Hines, międzynarodowa firma specjalizująca się w nieruchomościach, poinformowała, że Laura Hines-Pierce awansowała na stanowisko dyrektora współzarządzającego firmy ze skutkiem natychmiastowym. Od 2020 roku Laura pełniła funkcję starszego dyrektora zarządzającego w biurze dyrektora generalnego Hines, natomiast wcześniej była specjalistą ds. transformacji.

„Laura wprowadziła do firmy niesamowite innowacje i odegrała kluczową rolę w zwiększaniu efektywności i tworzeniu wartości dla naszych inwestorów i klientów. To zaszczyt, że dołączyła do mnie w charakterze dyrektora współzarządzającego - powiedział Jeff Hines, prezes i dyrektor współzarządzający Hines. - Zarządzanie Hines podczas potężnej transformacji branży nieruchomości wymaga strategicznego myślenia, wizji i empatycznego przywództwa, które to zalety Laura reprezentuje. Cieszę się, że wspólnie będziemy kontynuować dziedzictwo mojego ojca, które stawia na pierwszym miejscu jakość, usługi i uczciwość".

„Jestem dumna, że mogę zostać dyrektorem współzarządzającym i utrzymać dynamikę, która towarzyszy nam w Hines - powiedziała Laura Hines-Pierce. - Mój ojciec był inicjatorem ekspansji i wzrostu na całym świecie w ciągu ostatnich trzech dekad i jestem niezwykle podekscytowana, że mogę z nim współpracować w tym przełomowym dla spółki momencie. Dynamika innowacji w nieruchomościach nareszcie dotrzymuje kroku innym branżom; moim głównym celem zawsze było - i nadal jest - umiejscowienie Hines na czele tych zmian".

Od niedawna, tj. od 2020, Laura Hines-Pierce jest członkiem biura dyrektora generalnego i pomogła zbudować platformę zarządzania inwestycjami, która uruchomiła trzy flagowe fundusze w USA i Azji o łącznej bieżącej zdolności inwestycyjnej 4,8 miliarda dolarów w kapitale własnym przekładającym się na 10,8 miliarda dolarów w sile nabywczej. Zintegrowała również innowacje we wszystkich obszarach działalności i redefiniowała zobowiązania spółki w zakresie ESG.

Wcześniej była dyrektorem ds. transformacji w przedsiębiorstwie i współpracowała z kierownikami działu zarządzania inwestycjami, międzynarodowym dyrektorem ds. inwestycji i dyrektorem generalnym ds. rynków kapitałowych, a jej celem było udoskonalenie strategii inwestycyjnej i działań dotyczących przejęć. Pełniła również funkcję kierownika projektu w River Point, inwestycji o powierzchni miliona stóp kwadratowych w Chicago, i była częścią zespołu tworzącego sieć OneHines Women's Network, która stała się katalizatorem dla firmy skupiającej się na różnorodności i integracji. Przed rozpoczęciem pracy w Hines związana była z Sotheby's w Nowym Jorku. Ukończyła Uniwersytet Duke'a z tytułem licencjata w dziedzinie ekonomii i historii sztuki oraz otrzymała dyplom MBA na Uniwersytecie Harvarda.

Laura Hines zamierza konsekwentnie realizować swój plan sukcesji, oczekując, że dwaj jej bracia, Adam i Matthew Hines, dołączą do niej i Jeffa w biurze dyrektora generalnego, zgodnie z decyzją Jeffa. Adam Hines pracuje obecnie w dziale rynków kapitałowych firmy, natomiast Matthew Hines jest członkiem zespołu ds. rozwoju w zachodnim regionie działalności spółki.

Hines jest prywatną firmą specjalizującą się w prowadzeniu inwestycji na rynku nieruchomości na całym świecie. Spółka została założona w 1957 r. i obecnie ma biura w 255 miastach w 27 krajach. Hines zarządza aktywami o wartości około 83,6 mld USD [1].. Ponadto Hines pełni funkcję zarządcy ponad 367 nieruchomości o powierzchni całkowitej 138,3 milionów stóp kwadratowych. Dotychczas firma wybudowała, zmodernizowała lub nabyła 1486 nieruchomości o powierzchni ponad 492 milionów stóp kwadratowych. Portfolio dotychczasowych realizacji deweloperskich spółki obejmuje 171 nieruchomości na całym świecie. Jako inwestor z bogatym doświadczeniem w inwestowaniu w nieruchomości wszelkich typów i przy odmiennych poziomach ryzyka, jednocześnie zaangażowany w realizację celów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG), Hines jest obecnie jedną z największych i najbardziej renomowanych firm na globalnym rynku nieruchomości. Dodatkowe informacje na temat działalności Hines znajdują się na stronie www.hines.com. [1] Aktywa w zarządzie zarówno organizacji globalnej Hines, jak i zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego na dzień 30 czerwca 2021 r.

