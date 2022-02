LAURA HINES-PIERCE POVÝŠENÁ NA CO-CEO SPOLOČNOSTI HINES

Pripája sa k otcovi Jeffovi Hinesovi ako spolu-výkonná riaditeľka firmy

HOUSTON, 10. februára 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hines, globálna realitná firma, dnes oznámila, že Laura Hines-Pierce bola s okamžitou platnosťou povýšená na pozíciu spolu-výkonnej riaditeľky firmy. Laura pôsobila ako hlavná výkonná riaditeľka spoločnosti Hines v kancelárii generálneho riaditeľa od roku 2020 a predtým pôsobila ako riaditeľka pre transformáciu spoločnosti.

„Laura priniesla do firmy obrovské inovácie a bola nápomocná pri zvyšovaní efektivity a vytváraní hodnoty pre našich investorov a klientov. Je pre mňa cťou, že sa ku mne pridala ako spolu-výkonná riaditeľka," povedal Jeff Hines, predseda a spolupôsobiaci generálny riaditeľ spoločnosti Hines. „Vedenie spoločnosti Hines počas masívnej transformácie realitného sektora vyžaduje strategické myslenie, víziu a empatické vedenie, čo sú vlastnosti, ktorých príkladom je Laura. Teším sa, že budeme pokračovať v odkaze môjho otca, ktorý uprednostňuje kvalitu, služby a bezúhonnosť."

„Som hrdá na to, že som sa stala spolu-výkonnou riaditeľkou a môžem pokračovať v tempe, ktoré v spoločnosti Hines zažívame vo všetkých oblastiach," povedala Laura Hines Pierce, spolu-výkonná riaditeľka spoločnosti Hines. „Môj otec bol katalyzátorom našej globálnej expanzie a rastu za posledné tri desaťročia a som nadšená, že s ním môžem v tejto rozhodujúcej chvíli pre firmu spolupracovať. Tempo inovácií v oblasti nehnuteľností konečne dobieha ostatné odvetvia. Mojím hlavným cieľom vždy bolo a stále zostáva, postaviť spoločnosť Hines do čela týchto zmien."

Laura nastúpila do úradu generálneho riaditeľa v roku 2020 a pomohla vybudovať platformu riadenia investícií, ktorá spustila tri hlavné fondy v USA a Ázii s celkovou aktuálnou investičnou kapacitou vo výške 4,8 miliardy USD vo forme kapitálu, čo znamená kúpnu silu vo výške 10,8 miliardy USD. Taktiež integrovala inovácie do všetkých oblastí podnikania a ďalej definovala záväzky firmy v oblasti ESG.

Predtým pôsobila ako riaditeľka pre transformáciu firmy a spolupracovala so spolu-vedúcimi pre riadenie investícií, globálnym riaditeľom pre investície a generálnym riaditeľom pre kapitálové trhy na zdokonaľovaní investičnej stratégie a akvizícií. Pôsobila tiež ako projektová manažérka pre River Point, projekt s rozlohou 1 milión štvorcových stôp v Chicagu, a bola súčasťou základného tímu, ktorý založil sieť OneHines Women's Network, ktorá bola katalyzátorom zamerania spoločnosti na diverzitu a inklúziu. Pred nástupom do spoločnosti Hines pracovala pre Sotheby's v New Yorku. Vyštudovala Duke University s titulom BA v odbore ekonómia a dejiny umenia a titul MBA získala na Harvardskej univerzite.

Spoločnosť Hines bude pokračovať v zakotvení svojho plánu nástupníctva s očakávaním, že Laurini dvaja bratia, Adam a Matthew Hines, sa k nej a Jeffovi pripoja v kancelárii generálneho riaditeľa podľa Jeffovho uváženia. Adam Hines v súčasnosti pracuje v divízii kapitálových trhov firmy a Matthew Hines je súčasťou vývojového tímu v západnom regióne spoločnosti.

