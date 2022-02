LAURA HINES-PIERCE PROMUE CO-DIRECTRICE DE HINES

Elle rejoint ainsi son père Jeff Hines en tant que co-directrice de la société

HOUSTON, 11 février 2022 /PRNewswire/ -- Hines, la société immobilière internationale, a annoncé aujourd'hui que Laura Hines-Pierce a été promue co-directrice générale de la société, avec effet immédiat. Laura occupe le poste de directrice générale principale du bureau du PDG de Hines depuis 2020 et occupait auparavant le poste de responsable de la transformation de la firme.

Courtesy of Hines

« Laura a apporté une formidable innovation à l'entreprise et a joué un rôle déterminant dans l'efficience et la création de valeur pour nos investisseurs et nos clients. C'est un honneur pour moi de la voir me rejoindre en tant que co-PDG », a déclaré Jeff Hines, président et co-PDG de Hines. « Diriger Hines au cours de la transformation massive de l'industrie de l'immobilier nécessite une réflexion stratégique, une vision et un leadership empathique... des qualités que Laura illustre. J'ai hâte que nous poursuivions ensemble l'héritage de mon père en donnant la priorité à la qualité, au service et à l'intégrité. »

« Je suis fière de devenir co-PDG et de poursuivre sur la lancée de Hines », a déclaré Laura Hines-Pierce, co-PDG de Hines. « Mon père a été le catalyseur de notre expansion et de notre croissance à l'échelle mondiale au cours des trois dernières décennies et je suis ravie de m'associer à lui en ce moment crucial pour la société. Le rythme de l'innovation dans l'industrie de l'immobilier rattrape enfin celui des autres secteurs. Mon principal objectif a toujours été, et continue d'être, de positionner Hines à l'avant-garde de ces changements. »

Plus récemment, Laura a rejoint le bureau du PDG en 2020 et a contribué à la création de la plateforme de gestion des investissements qui a lancé trois fonds phares à travers les États-Unis et l'Asie, avec une capacité d'investissement actuelle totale de 4,8 milliards de dollars en capitaux propres, se traduisant par un pouvoir d'achat de 10,8 milliards de dollars. Elle a également intégré l'innovation dans tous les secteurs de l'entreprise et a défini plus précisément les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance de la firme.

Auparavant, elle était responsable de la transformation de l'entreprise et a travaillé avec les co-responsables de la gestion des investissements, le responsable mondial des investissements et le PDG des marchés des capitaux, afin d'affiner la stratégie d'investissement et les efforts d'acquisition. Elle a également été gestionnaire de projet pour River Point, un projet de développement d'un million de pieds carrés à Chicago, et a fait partie de l'équipe de base qui a créé le OneHines Women's Network, qui a été le catalyseur de l'accent mis par la société sur la diversité et l'inclusion. Avant de rejoindre Hines, elle a travaillé pour Sotheby's à New York. Elle est diplômée de l'université de Duke avec une licence en économie et en histoire de l'art et a obtenu un MBA de l'université de Harvard.

Hines poursuivra la mise en œuvre de son plan de succession en espérant que les deux frères de Laura, Adam et Matthew Hines, la rejoindront, ainsi que Jeff, au bureau du PDG, à la discrétion de ce dernier. Adam Hines travaille actuellement dans la division des marchés de capitaux de la société et Matthew Hines fait partie d'une équipe de développement dans la région ouest de la société.

À propos de Hines

Hines est une société privée d'investissement immobilier mondiale fondée en 1957 et présente dans 255 villes de 27 pays. Hines supervise des actifs d'investissement sous gestion totalisant environ 83,6 milliards de dollars¹. De plus, Hines fournit des services immobiliers à des tiers pour plus de 367 propriétés totalisant 138,3 millions de pieds carrés. Historiquement, Hines a développé, redéveloppé ou acquis environ 1 486 propriétés, totalisant plus de 492 millions de pieds carrés. La société a actuellement plus de 171 projets de développement en cours dans le monde. Grâce à sa grande expérience en matière d'investissements dans tous les types de risques et de propriétés, et à son engagement fondamental en matière d'environnement, de société et de gouvernance, Hines est l'une des organisations immobilières les plus importantes et les plus respectées au monde. Rendez-vous sur www.hines.com pour plus d'informations. ¹Inclut à la fois l'organisation mondiale de Hines et les actifs sous gestion des conseillers en investissement enregistrés d'AUM au 30 juin 2021.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1743740/Hines_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1743741/Hines_co_CEO.jpg

SOURCE HINES