Лауреат Grammy® Ариана Гранде входит в категорию Clean Beauty с ароматом God is a Woman

Обладательница премии Grammy® и множества платиновых альбомов Ариана Гранде входит в категорию Clean Beauty, представляя новый аромат God is a Woman, вдохновленный силой природы

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня обладательница премии Grammy® Ариана Гранде (Ariana Grande) приглашает вас испытать потрясающе чувственные и глубокие ощущения от знакомства с ее раскрепощающим новым ароматом God is a Woman. Этот представляемый совместно с LUXE Brands долгожданный аромат, дающий чувствам глоток свежего воздуха, появится сегодня исключительно на сайте Ulta.com, а 1 августа 2021 года — в магазинах Ulta Beauty по всей территории США.

Аромат God is a Woman, вдохновленный грандиозной силой природы, впервые в истории успешной франшизы Ariana Grande Fragrance на 91% состоит из экологически чистых ингредиентов натурального происхождения, а также является абсолютно веганским и не тестировался на животных. В течение двух недель после презентации God is a Woman с каждой покупки этого аромата по всему миру, соответствующей установленным критериям, будет производиться благотворительный взнос на реализацию инициатив по очистке мирового океана.

«Я с крайним воодушевлением отмечаю выход в свет нашего первого в истории экологически чистого аромата, — говорит Ариана Гранде. — Помимо того, что мы, конечно же, не тестировали его на животных, предпринятый нами очередной шаг в направлении экологической чистоты, с ответственным подбором материалов и использованием веганских ингредиентов, является предметом нашей особой гордости. Я искренне восторгаюсь этим ароматом и надеюсь, что он позволит всем использующим его почувствовать себя красивыми и раскрепощенными».

«God is a Woman — это полноценное воплощение яркого послания Арианы своим поклонникам. Этот завораживающий аромат и бренд знаменуют переход франшизы в категорию Clean Beauty, — объясняет директор по маркетингу компании LUXE Brands Норин Додж (Noreen Dodge). — В продукции этого бренда, никогда не тестировавшейся на животных, используются ингредиенты высочайшего качества, однако мы стремимся к переходу на более экологичные упаковочные материалы для всего нашего ассортимента. Лидеры отрасли во многих категориях продуманно и намеренно предпринимают эти шаги, и со временем вы увидите и другие впечатляющие изменения в рамках франшизы».

Аромат God is a Woman, созданный высококлассным парфюмером компании Robertet Жеромом Эпинеттом (Jerome Epinette), чьи продукты выпускались также под марками Byredo и Atelier Cologne, представляет собой неожиданное сочетание роскошных натуральных ингредиентов, обволакивающих с головы до ног. «God is a Woman являет собой бесподобное двуединство в аромате — невероятно простую парфюмерную структуру, созданную на основе самых желанных и изысканных натуральных материалов, доступных мне как парфюмеру, в частности амбры и ириса. Способ создания этого аромата олицетворяет то, что, по моим ощущениям, является будущим парфюмерии: простоту и роскошь, привязанные к природе», — говорит вице-президент и главный парфюмер компании Robertet Inc. Жером Эпинетт.

Ариана Гранде представила свой первый аромат в 2015 году. С тех пор ей сопутствует беспрецедентный мировой успех в области парфюмерии: объем розничных продаж с момента появления на рынке составляет не менее 750 млн долларов. Ее титулованная франшиза может похвастаться такими номинациями, как «Аромат года», «Медиакампания года» и «Выбор потребителей» после выхода Thank U Next в 2019 году, а также впечатляющими победами в конкурсах «Аромат года-2020» (Cloud) и «Аромат года-2021» (R.E.M.).

«Я по-прежнему впечатлен тесными отношениями Арианы со своими поклонниками и ее практическим подходом к созданию уникальных ароматов, которые полюбятся им, и самобытных кампаний, которые будут завоевывать их симпатии, — заявил глава компании LUXE Brands Тони Баджадж (Tony Bajaj). — Ариана находилась у руля на всем протяжении творческого процесса создания духов God is a Woman, от ароматических нот до экологически чистых материалов, используемых в упаковке. Компания LUXE Brands вновь удостоена чести сотрудничать со столь влиятельным кумиром публики».

УПАКОВКА

Дизайн упаковки духов God is a Woman по-настоящему громко заявляет о себе простым способом. Высокий флакон величественной формы из полупрозрачного стекла бледно-лилового цвета, отличающийся изяществом и элегантностью в сочетании с неподвластной времени чистотой, увенчан кремово-белым колпачком. Флакон помещен в оправу изумительного вида, выполненную под камень, что создает безошибочно узнаваемое чудесное сочетание.

На упаковке из материалов вторичной переработки представлена сцена с изображением Арианы в окружении красивых цветов — как если бы она была наедине с природой, создающая иллюзию причастности к чему-то высшему.

НОТЫ АРОМАТА

Верхние:

амбра и сочная груша

Срединные:

ирис и лепестки турецкой розы

Конечные:

мадагаскарская ваниль и густой кедр

ЦЕНЫ

Парфюмерная вода в аэрозольной упаковке, 100 мл / 3,4 ж. ун. $65,00

Парфюмерная вода в аэрозольной упаковке, 50 мл / 1,7 ж. ун. $55,00

Парфюмерная вода в аэрозольной упаковке, 30 мл / 1,0 ж. ун. $45,00

Все указанные цены являются ценами, рекомендуемыми производителем, в долларах США.

В конце осени этот бренд разойдется по всему миру и появится в других престижных торговых сетях, включая

Канада: Shoppers Drug Mart



Европа: Douglas



Великобритания: Boots, Superdrug, The Perfume Shop и The Fragrance Shop



Австралия: My Chemist

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРИАНЕ ГРАНДЕ

Обладательница премии «Грэмми» и множества платиновых альбомов, мировая суперзвезда Ариана Гранде является первым исполнителем после The Beatles образца 1964 года, удерживающим три верхние строчки хит-парада Billboard Hot 100 с композициями "7 Rings," "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" и "Thank U, Next". В 2020 году она стала первым и единственным исполнителем в истории хит-парадов, имеющим 5 синглов, дебютировавших под номером 1. В 2021 году Ариана Гранде вошла в историю как первый исполнитель, одновременно занимающий три строчки в первых десятках чартов Billboard Pop Airplay и Mediabase Top 40 с композициями "positions," "34+35" и "pov". В возрасте 27 лет она выпустила пять платиновых альбомов и перешагнула рубеж в 35 миллиардов прослушиваний — она является самой прослушиваемой певицей последнего десятилетия на Spotify, в то же время быстро становясь одной из крупнейших поп-звезд нашего поколения со своим сильным вокалом и неповторимой манерой держаться как на сцене, так и со своими поклонниками. В 2019 году Ариана Гранде отправилась в мировое турне Sweetener и дала свыше 100 концертов в течение года, включая участие в качестве хедлайнера в фестивалях Lollapalooza и Coachella, где она стала самым молодым хедлайнером в истории этих мероприятий. В 2021 году Ариана Гранде объявила о своем участии в реалити-шоу THE VOICE («ГОЛОС») на канале NBC в качестве наставника. Кроме того, ее можно увидеть в выходящем на Netflix фильме Адама МакКея DON'T LOOK UP («НЕ СМОТРИ ВВЕРХ») в компании с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. — транснациональная компания-производитель престижной косметики, специализирующаяся на разработке косметических брендов мирового класса, вдохновляющих потребителей по всему миру. Новаторский подход компании к дизайну, маркетингу и продвижению брендов, основанный на концепции "digital first", позволил ей завоевать множество наград по всему миру. В 2019 году компания LUXE Brands получила награду «Аромат года», связанную с духами Cloud от Арианы Гранде. Ее полный портфель включает бренды Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice от Cosmopolitan и сотрудничество на лицензионной основе с компанией General Motors в отношении бренда Hummer.

Контакты Ariana Grande Fragrance для прессы:

The Lede Company

Sarah Cramer (Сара Крэмер)

[email protected]

Devi Kinkhabwala (Деви Кинхабвала)

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1583835/Launch_of_God_is_a_Woman.jpg

SOURCE LUXE Brands