Лауреатами Sunhak Peace Prize за 2020 год стали президент Сенегала Маки Салл и епископ Муниб Юнан

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The Sunhak Peace Prize Committee

Oct 05, 2019, 05:00 ET

- Экс-генсек ООН Пан Ги Мун удостоен премии Founders' Award

НАГОЯ (NAGOYA), Япония, 5 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Комитет по присуждению Sunhak Peace Prize Committee назвал имена лауреатов премии за 2020 год. Ими стали Маки Салл (59-летний президент Сенегала) и Муниб Юнан (70-летний экс-президент Всемирной лютеранской федерации). Кроме того, по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения основателя религиозного движения "Церковь объединения" преподобного Мун Сон Мёна, специальной премии Founders' Award будет удостоен Пан Ги Мун (76-летний экс-генсек ООН).

Macky Sall (President of Senegal)
Macky Sall (President of Senegal)
Munib A. Younan (former President of the Lutheran World Federation)
Munib A. Younan (former President of the Lutheran World Federation)
Ban Ki-moon (former UN Secretary-General)
Ban Ki-moon (former UN Secretary-General)
Macky Sall (President of Senegal) Munib A. Younan (former President of the Lutheran World Federation) Ban Ki-moon (former UN Secretary-General)

Президент Маки Салл получает эту высокую награду в знак признания его вклада в распространение зрелых принципов демократии в соседних странах африканского континента, по сей день охваченных диктатурой и бедностью. Добиться успеха на этом поприще он смог благодаря сокращению cрока президентских полномочий и эффективному возрождению региональной экономики за счет внедрения прозрачных политических мер. Епископ Муниб Юнан, из-за своих религиозных убеждений вынужденный бежать из Палестины, удостаивается премии за выдающиеся достижения в вопросах установления гармонии между последователями иудаизма, христианства и ислама, а также за ведущую роль в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Именно этому делу он посвятил более 40 лет службы в качестве лютеранского пастора, которым он является с 1976 года.

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун был выбран в качестве лауреата Founders' Awards за преданность принципам устойчивого развития ООН перед лицом беспрецедентных глобальных проблем, включая мировой экономический кризис, изменения климата, террористические угрозы, вопрос беженцев и т.д.

Глава комитета по присуждению Sunhak Peace Prize Хон Ил-Сик заявил: "Нации по всему миру все больше внимания уделяют собственным интересам, и на этом фоне дух интернационального сотрудничества, положенный в основу послевоенного мирового порядка, неуклонно ослабевает. Сегодняшние лауреаты нашей премии - это люди, посвятившие свою жизнь устранению границ и преград между людьми, неизменно следующие идеалам сотрудничества и взаимного процветания на благо мира и благополучия на нашей Земле".

Вручаемой раз в два года премией Sunhak Peace Prize отмечаются лица и организации, внесшие значительный вклад в обеспечение мира и благосостояния для будущих поколений. Премия в размере 1 млн долл. США является крупнейшей неделимой наградой в мире. Лауреат Founders' Award получает денежное вознаграждение в размере 500 000 долл. США. Церемония награждения состоится 5 февраля 2020 года на территории центра KINTEX в Сеуле.

Контактная информация:
Ён Чже Чой (Yeon-jae Choi)
Комитет по присуждению Sunhak Peace Prize
Tел.: +81-2-3278-5160
Факс: +81-3-3278-5198 
sunhakprize@gmail.com 
http://sunhakpeaceprize.org/?leng=en

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1006032/Macky_Sall.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1005660/Munib_A_Younan.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1005661/Ban_Ki_moon.jpg

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SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee

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Лауреатами Sunhak Peace Prize за 2020 год стали президент Сенегала Маки Салл и епископ Муниб Юнан

News provided by

The Sunhak Peace Prize Committee

Oct 05, 2019, 05:00 ET