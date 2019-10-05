Лауреатами Sunhak Peace Prize за 2020 год стали президент Сенегала Маки Салл и епископ Муниб Юнан

Президент Маки Салл получает эту высокую награду в знак признания его вклада в распространение зрелых принципов демократии в соседних странах африканского континента, по сей день охваченных диктатурой и бедностью. Добиться успеха на этом поприще он смог благодаря сокращению cрока президентских полномочий и эффективному возрождению региональной экономики за счет внедрения прозрачных политических мер. Епископ Муниб Юнан, из-за своих религиозных убеждений вынужденный бежать из Палестины, удостаивается премии за выдающиеся достижения в вопросах установления гармонии между последователями иудаизма, христианства и ислама, а также за ведущую роль в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Именно этому делу он посвятил более 40 лет службы в качестве лютеранского пастора, которым он является с 1976 года.

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун был выбран в качестве лауреата Founders' Awards за преданность принципам устойчивого развития ООН перед лицом беспрецедентных глобальных проблем, включая мировой экономический кризис, изменения климата, террористические угрозы, вопрос беженцев и т.д.

Глава комитета по присуждению Sunhak Peace Prize Хон Ил-Сик заявил: "Нации по всему миру все больше внимания уделяют собственным интересам, и на этом фоне дух интернационального сотрудничества, положенный в основу послевоенного мирового порядка, неуклонно ослабевает. Сегодняшние лауреаты нашей премии - это люди, посвятившие свою жизнь устранению границ и преград между людьми, неизменно следующие идеалам сотрудничества и взаимного процветания на благо мира и благополучия на нашей Земле".

Вручаемой раз в два года премией Sunhak Peace Prize отмечаются лица и организации, внесшие значительный вклад в обеспечение мира и благосостояния для будущих поколений. Премия в размере 1 млн долл. США является крупнейшей неделимой наградой в мире. Лауреат Founders' Award получает денежное вознаграждение в размере 500 000 долл. США. Церемония награждения состоится 5 февраля 2020 года на территории центра KINTEX в Сеуле.

Контактная информация:

Ён Чже Чой (Yeon-jae Choi)

Комитет по присуждению Sunhak Peace Prize

Tел.: +81-2-3278-5160

Факс: +81-3-3278-5198

sunhakprize@gmail.com

http://sunhakpeaceprize.org/?leng=en

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1006032/Macky_Sall.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1005660/Munib_A_Younan.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1005661/Ban_Ki_moon.jpg

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SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee