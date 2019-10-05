Лауреатами Sunhak Peace Prize за 2020 год стали президент Сенегала Маки Салл и епископ Муниб Юнан
Oct 05, 2019, 05:00 ET
- Экс-генсек ООН Пан Ги Мун удостоен премии Founders' Award
НАГОЯ (NAGOYA), Япония, 5 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Комитет по присуждению Sunhak Peace Prize Committee назвал имена лауреатов премии за 2020 год. Ими стали Маки Салл (59-летний президент Сенегала) и Муниб Юнан (70-летний экс-президент Всемирной лютеранской федерации). Кроме того, по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения основателя религиозного движения "Церковь объединения" преподобного Мун Сон Мёна, специальной премии Founders' Award будет удостоен Пан Ги Мун (76-летний экс-генсек ООН).
Президент Маки Салл получает эту высокую награду в знак признания его вклада в распространение зрелых принципов демократии в соседних странах африканского континента, по сей день охваченных диктатурой и бедностью. Добиться успеха на этом поприще он смог благодаря сокращению cрока президентских полномочий и эффективному возрождению региональной экономики за счет внедрения прозрачных политических мер. Епископ Муниб Юнан, из-за своих религиозных убеждений вынужденный бежать из Палестины, удостаивается премии за выдающиеся достижения в вопросах установления гармонии между последователями иудаизма, христианства и ислама, а также за ведущую роль в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Именно этому делу он посвятил более 40 лет службы в качестве лютеранского пастора, которым он является с 1976 года.
Бывший генсек ООН Пан Ги Мун был выбран в качестве лауреата Founders' Awards за преданность принципам устойчивого развития ООН перед лицом беспрецедентных глобальных проблем, включая мировой экономический кризис, изменения климата, террористические угрозы, вопрос беженцев и т.д.
Глава комитета по присуждению Sunhak Peace Prize Хон Ил-Сик заявил: "Нации по всему миру все больше внимания уделяют собственным интересам, и на этом фоне дух интернационального сотрудничества, положенный в основу послевоенного мирового порядка, неуклонно ослабевает. Сегодняшние лауреаты нашей премии - это люди, посвятившие свою жизнь устранению границ и преград между людьми, неизменно следующие идеалам сотрудничества и взаимного процветания на благо мира и благополучия на нашей Земле".
Вручаемой раз в два года премией Sunhak Peace Prize отмечаются лица и организации, внесшие значительный вклад в обеспечение мира и благосостояния для будущих поколений. Премия в размере 1 млн долл. США является крупнейшей неделимой наградой в мире. Лауреат Founders' Award получает денежное вознаграждение в размере 500 000 долл. США. Церемония награждения состоится 5 февраля 2020 года на территории центра KINTEX в Сеуле.
Контактная информация:
Ён Чже Чой (Yeon-jae Choi)
Комитет по присуждению Sunhak Peace Prize
Tел.: +81-2-3278-5160
Факс: +81-3-3278-5198
sunhakprize@gmail.com
http://sunhakpeaceprize.org/?leng=en
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1006032/Macky_Sall.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1005660/Munib_A_Younan.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1005661/Ban_Ki_moon.jpg
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SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee
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