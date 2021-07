Lauréate d'un Grammy® et titulaire de plusieurs disques de platines, Ariana Grande entre dans la catégorie des produits de beauté propres avec le lancement de God is a Woman, un nouveau parfum inspiré par le pouvoir de la nature

NEW YORK, 31 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Ariana Grande, lauréate d'un Grammy®, vous invite aujourd'hui à vivre une expérience magnifiquement sensorielle et intime avec son nouveau et puissant parfum, God is a Woman. Bouffée d'air frais pour les sens, ce nouveau parfum très attendu, en partenariat avec LUXE Brands, sera lancé exclusivement sur Ulta.com aujourd'hui et dans les magasins Ulta Beauty partout aux États-Unis le 1er août 2021.

Inspiré par la grande puissance de la nature, God is a Woman est composé à 91 % d'ingrédients propres tirés de la nature, une première pour la franchise de parfums Ariana Grande, et est entièrement végétalien et développé sans cruauté envers les animaux. Au cours des deux semaines suivant le lancement de God is a Woman, une contribution prélevée sur chaque achat admissible du parfum sera versée à des initiatives de nettoyage des océans - à l'échelle mondiale.

« Je suis extrêmement heureuse de célébrer la sortie de notre tout premier parfum propre », déclare Grande. « Nous avons, bien sûr, toujours été sans cruauté, mais nous sommes tous très fiers d'avoir franchi cette nouvelle étape vers la propreté, avec des matériaux provenant de sources responsables et des ingrédients végétaliens. J'adore vraiment ce parfum et j'espère qu'il fera en sorte que toutes celles qui le porteront se sentent belles et autonomes. »

« God is a Woman est une véritable représentation du puissant message d'Ariana à l'intention de ses fans. Le parfum et la marque séduisants marquent une évolution de la franchise vers la beauté propre, explique Noreen Dodge, directrice du marketing de LUXE Brands. « La marque a toujours été sans cruauté et utilise des ingrédients de la plus haute qualité. Cependant, nous cherchons à faire évoluer nos emballages vers des matériaux plus durables pour l'ensemble de la gamme. Les leaders du secteur dans de nombreuses catégories prennent ces mesures de manière réfléchie et intentionnelle et vous continuerez à voir des changements passionnants s'opérer au fil du temps dans toute la franchise.

Conçu par Jérôme Epinette de Robertet, le parfumeur et artisan de Byredo et Atelier Cologne, God is a Woman est une combinaison inattendue d'ingrédients luxueux et naturels qui vous enveloppera de la tête aux pieds. « God is a Woman présente une dualité sans précédent en parfumerie - une structure de parfum incroyablement simple bâtie autour de certaines des matières naturelles les plus convoitées et les plus exquises dont je dispose en tant que parfumeur - spécifiquement l'ambrette et l'orris. La façon dont nous avons créé ce parfum représente ce que je pense être l'avenir des parfums : la simplicité et le luxe ancrés dans la nature », déclare Jérôme Epinette, vice-président et maître parfumeur chez Robertet Inc.

Grande a lancé son premier parfum en 2015. Depuis, le succès mondial de Grande en matière de parfum est sans précédent, avec des ventes au détail de plus de 750 millions de dollars depuis le lancement. La franchise primée a été nominée pour les prix Parfum de l'année, Campagne médiatique de l'année et Choix des consommateurs avec le lancement de « Thank U Next » en 2019 et les victoires sensationnelles du Parfum de l'année 2020 pour le Cloud et du Parfum de l'année 2021 avec R.E.M.

« Je reste impressionné par la relation étroite qu'Ariana entretient avec ses fans, et par son approche pratique pour mettre au point des parfums uniques qu'ils vont adorer et des campagnes authentiques qui vont les attirer », déclare Tony Bajaj, directeur général de LUXE Brands. « Des notes du parfum aux matières provenant de sources durables utilisées dans l'emballage, Ariana a été au cœur du processus de création de God is a Woman. LUXE Brands est honorée de s'associer une fois de plus à une icône aussi influente. »

L'EMBALLAGE

La conception de l'emballage de God is a Woman crée une affirmation vraiment audacieuse d'une manière simple. Le verre translucide lavande est une forme haute et élevée, fine et élégante, d'une pureté intemporelle, scellée par un bouchon blanc crème. Le flacon est logé dans un étonnant support en forme de pierre, créant ainsi une combinaison divine qui ne peut être confondue.

L'emballage secondaire peint la scène, montrant Ariana enveloppée de magnifiques fleurs, comme si elle ne faisait qu'un avec la nature, créant ainsi un fantasme de transcendance.

LES NOTES DU PARFUM

Notes de tête :

Ambrette & poire juteuse

Notes de cœur :

Orris & pétales de rose turcs

Notes de fond :

Vanille de Madagascar et bois de cèdre crémeux

LES PRIX

Eau de parfum en vaporisateur, 3.4 FL OZ/100 mL 65,00 USD

Eau de parfum en vaporisateur, 1.7 FL OZ/50 mL 55,00 USD

Eau de parfum en vaporisateur, 1,0 FL OZ/30 mL 45,00 USD

Tous les prix sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains.

La marque sera déployée à l'échelle mondiale chez d'autres détaillants de prestige à la fin de l'automne, notamment :

Canada : Shoppers Drug Mart



Europe : Douglas



Royaume-Uni : Boots, Superdrug, The Perfume Shop et The Fragrance Shop



Australie : My Chemist

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

L'artiste lauréate d'un prix Grammy et multi-platine et superstar internationale, Ariana Grande, est la première artiste à remporter les trois premières places du Billboard Hot 100 depuis les Beatles en 1964 avec « 7 Rings », « Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored » et « Thank U, Next ». En 2020, elle est devenue la première et la seule artiste à avoir 5 singles qui entrent directement à la première place dans l'histoire du classement. En 2021, Grande est entrée dans l'histoire en devenant la première artiste à détenir simultanément trois titres dans le top 10 du Billboard Pop Airplay et du Mediabase Top 40 Charts avec « positions », « 34+34 » et « pov ». À l'âge de 27 ans, elle a sorti cinq albums de platine et surpassé les 35 milliards de vues – elle est l'artiste la plus regardée sur Spotify dans les dix dernières années – et est devenue rapidement l'une des plus grandes pop stars de notre génération avec ses puissantes capacités vocales et sa présence inégalée sur scène et avec ses fans. En 2019, Ariana Grande a entrepris le Sweetener World Tour et s'est produite dans plus de 100 spectacles tout au long de l'année, y compris en tête d'affiche à Lollapalooza et à Coachella - où elle était la plus jeune vedette dans l'histoire du festival. En 2021, Grande a été annoncée comme coach de l'émission THE VOICE sur la chaîne NBC. On pourra également la voir dans le prochain film d'Adam McKay DON'T LOOK UP aux côtés de Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, pour Netflix.

À PROPOS DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une société de beauté de prestige mondiale qui se consacre au développement de marques de beauté haut de gamme qui inspirent les consommatrices à travers le monde. Grâce à son approche innovante envers la conception, la commercialisation et le développement de marques avec une philosophie axée sur le numérique, la société a remporté de nombreux prix dans le monde entier. LUXE Brands a remporté le prix Parfum de l'année en 2019 au nom de Cloud par Ariana Grande. Le portefeuille complet comprend Ariana Grande, Nicki Minaj, l'Eau de Juice par Cosmopolitan et un partenariat de licence avec General Motors sur la marque Hummer.

Contacts avec la presse pour le parfum Ariana Grande :

The Lede Company

Sarah Cramer

[email protected]

Devi Kinkhabwala

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1583835/Launch_of_God_is_a_Woman.jpg

SOURCE LUXE Brands