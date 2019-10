Laureáty Ceny míru Sunhak pro rok 2020 se stali prezident Macky Sall a biskup Munib A. Younan

- Pro ocenění „Founders" Award (Cena zakladatele) byl vybrán bývalý generální tajemník OSN Ban Ki Moon

NAGOJA Japonsko, 5. října 2019 /PRNewswire/ -- Komise pro cenu míru Sunhak zvolila Macky Salla (59 let, prezident Senegalu) a Muniba A. Younana (70 let, bývalý prezident Světové luterské federace) laureáty Ceny míru Sunhak pro rok 2020. Kromě toho při příležitosti 100. výročí narození zakladatele Rev. Dr. Sun Myung Moona bude udělena zvláštní cena zakladatele (Founders' Award) Ban Ki-Moonovi (věk 76 let, bývalý generální tajemník OSN).