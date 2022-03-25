Лауреаты премии TIME100 Impact Award в преддверии церемонии в Музее будущего в Дубае

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TIME

Mar 25, 2022, 13:44 ET

TIME объявляет лауреатов премии TIME100 Impact Award в преддверии торжественной Гала-церемонии в Музее будущего в Дубае 

В этом мероприятии примут участие такие знаковые личности, как Дэвид Аджайе (David Adjaye), will.i.am, Сара аль-Амири (Sarah Al Amiri), Тони Элумелу (Tony Elumelu), Худа Каттан (Huda Kattan), Дипика Падуконе (Deepika Padukone), а также певица Элли Голдинг (Ellie Goulding)

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня TIME представляет лауреатов первой в истории премии TIME100 Impact Awards, воздающей должное тем, кто использует свое влияние, чтобы создать лучшее будущее. Среди них: Дэвид Аджайе – архитектор и основатель Adjaye Associates; Сара аль-Амири – государственный министр по передовым технологиям правительства ОАЭ; Тони Элумелу – филантроп и основатель фонда Тони Элумелу (Tony Elumelu Foundation); Элли Голдинг – певица, автор песен и активист;Худа Каттан – предприниматель и основатель Huda Beauty; Дипика Падуконе – актриса, продюсер и филантроп; и will.i.am – музыкант и предприниматель.

Подробнее о семи лауреатах премии TIME100 Impact Award: TIME.com/IMPACT

Чтобы отпраздновать это событие, 28 марта TIME проводит Гала-концерт только для приглашенных в Музее будущего в Дубае. В концерте примут участие все семь лауреатов премии Impact Award, а также модель и предприниматель Тайра Бэнкс; актриса и Посол доброй воли ООН Кэт Грэм; Мэр Фритауна Сьерра-Леоне Ивонн Аки-Савьерр; спортивный гонщик Пьер Гасли, и другие лидеры, влиятельные лица, визионеры и члены мирового сообщества TIME100.

Вице-президент TIME по организации мероприятий и Редакционный директор TIME100 Дэн Максай (Dan Macsai) говорит: «Во всех отраслях лидеры TIME100 — ученые и руководители, артисты и активисты, поп-звезды и политики — помогают миру двигаться вперед. Мы рады отметить самые выдающиеся достижения в рамках церемонии TIME100 Impact Awards и с нетерпением ждем возможности лично поздравить лауреатов».

Всемирный правительственный саммит является партнером-учредителем конкурса TIME100 Gala and Impact Awards, который станет первым крупным мероприятием в Дубайском Музее будущего с момента его церемонии открытия 22 февраля 2022 года.

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SOURCE TIME

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