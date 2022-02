Laut einer landesweiten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Premise, das am 9. Februar 1.032 Ukrainer befragte, befürworten die Ukrainer mit großem Abstand ein Referendum darüber, ob sie der NATO beitreten, neutral bleiben oder eine Partnerschaft mit Russland eingehen sollen

Premise-Umfrage zeigt, dass die Befürwortung eines NATO-Beitritts im Verhältnis von 2:1 über der Neutralität liegt - und im Verhältnis von fast 7:1 über einer Partnerschaft mit Russland

Fast zwei Drittel der befragten Ukrainer sehen größere wirtschaftliche Vorteile in einer Annäherung an die Europäische Union als an Russland; die Spanne zwischen EU und Russland beträgt 4:1

WASHINGTON, 11. Februar 2022 /PRNewswire/ -- In einer Umfrage, die in der Ukraine an einem einzigen Tag unter 1.032 Ukrainern im ganzen Land durchgeführt wurde, sprachen sich 77 % - mehr als drei Viertel - der Befragten für die Abhaltung eines Referendums darüber aus, ob man der NATO beitreten, neutral bleiben oder sich mit Russland verbünden solle, wobei die Ergebnisse in Bezug auf Region, Geschlecht und Alter durchweg zugunsten des Referendums ausfielen.

Den Teilnehmern an der Umfrage wurde vor der Beantwortung der Fragen eine Definition der NATO als „gemeinsames amerikanisch-europäisches militärisches Verteidigungsbündnis" gegeben. Hier sind einige der wichtigsten Ergebnisse:

Die ukrainischen Befragten sprachen sich mit einer überwältigenden Mehrheit für einen NATO-Beitritt und gegen die Neutralität aus (55 % zu 28 %). Sie gaben auch an, dass sie mit einem Verhältnis von 7:1 (55 % zu 8 %) für einen NATO-Beitritt und gegen eine Partnerschaft mit Russland stimmen würden.

Fast zwei von drei Ukrainern in der Stichprobe (65 %) sehen wirtschaftliche Vorteile im Beitritt zur Europäischen Union, mehr als viermal so viele wie diejenigen, die eine wirtschaftliche Partnerschaft mit Russland bevorzugen (14 %).

Der Vergleich der Regionen ist wichtig, da die Westukraine historisch gesehen nationalistischer und russlandfeindlicher ist als die Ostukraine, wo es historisch gesehen kulturelle und sprachliche Bindungen zu Russland gibt.

Den Ergebnissen zufolge befürwortet eine Mehrheit der ukrainischen Befragten aus der Ostukraine ein Referendum über die Frage, ob sie der NATO beitreten, neutral bleiben oder eine Partnerschaft mit Russland eingehen sollen, und zwar mit einer Mehrheit von 64 % bis 36 %.

Sogar in der Frage des NATO-Beitritts gegenüber einer Partnerschaft mit Russland gibt die normalerweise eher pro-russische östliche Region dem NATO-Beitritt mit 31 % zu 20 % den Vorzug gegenüber Russland. Allerdings bevorzugen die Menschen im Osten die Neutralität gegenüber einem NATO-Beitritt mit einer Marge von 38 % zu 31 %, was zu gering ist, um statistisch signifikant zu sein.

38 % zu 31 %, was zu gering ist, um statistisch signifikant zu sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich 69 % der normalerweise pro-russischen Befragten in der östlichen Region für Neutralität/NATO und 20 % für eine Partnerschaft mit Russland entscheiden, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, ob sie neutral bleiben oder sich der NATO anschließen wollen.

Andererseits war die Stimmung unter den Befragten in der Westukraine in Bezug auf das Referendum und den NATO-Beitritt erwartungsgemäß überwältigend positiv. 92 % der Westler befürworten ein Referendum, 8 % sind dagegen, und bei der Frage, ob ein NATO-Beitritt oder Neutralität bzw. eine Partnerschaft mit Russland in Frage kommt, sprechen sich 81 % für einen NATO-Beitritt aus, 11 % für Neutralität und nur 3 % (statistisch gleich Null) für eine Partnerschaft mit Russland.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die ukrainischen Befragten in dieser Stichprobe durchweg größere wirtschaftliche Vorteile in einer Annäherung an die Europäische Union sehen als in einer Partnerschaft mit Russland und seinen Verbündeten. Fast zwei von drei Ukrainern in der Stichprobe (65 %) sehen wirtschaftliche Vorteile in einer Partnerschaft mit der Europäischen Union, mehr als viermal so viele wie diejenigen, die eine wirtschaftliche Partnerschaft mit Russland bevorzugen (14 %). Sogar unter den Befragten aus den östlichen Regionen ist die Spanne, die die EU einer Partnerschaft mit Russland vorzieht, fast 2 zu 1: 44 % sind für die EU, 23 % für eine Partnerschaft mit Russland.

Es besteht auch kein Zweifel daran, dass bei allen ukrainischen Befragten eine überwältigende landesweite Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie die Dinge in der Ukraine laufen, herrscht: 81 % sind unzufrieden, während nur 12 % zufrieden sind. Die Befragten in der östlichen Region der Ukraine sind etwas unzufriedener (82 %) als die westlichen Befragten (72 %), vermutlich weil die russische Besatzung und die Todesfälle auf der ukrainischen Seite der östlichen Besatzungszone von Bedeutung sind.

Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen aufgrund des Alters sind bei keiner dieser Fragen signifikant. Es hat den Anschein, dass Männer eine Annäherung an die NATO etwas eher befürworten als Frauen, und jüngere Menschen (im Alter von 18 bis 29 Jahren) sind etwas zufriedener mit der Entwicklung der Dinge in der Ukraine als ältere Altersgruppen. Die Unterschiede sind jedoch statistisch nicht signifikant.

Kommentar zur Methodik der Premise -Umfrage vom 9. Februar über die Ukraine:

Diese Ergebnisse basieren auf einer Internetumfrage unter 1.032 Ukrainern, die am 9. Februar 2022 über die Premise Smartphone-App durchgeführt wurde. Die Befragten wurden für ihre Teilnahme entschädigt. Nach der Stratifizierung wurden Gewichtungen vorgenommen, um die Geschlechts-, Alters- und regionale Verteilung der Allgemeinbevölkerung auf der Grundlage der demografischen Daten von World Pop für 2020 genau wiederzugeben.

[FUSSNOTE: Premise verwendete https://www.worldpop.org/ , da es sich um die führende, von Fachleuten überprüfte Quelle für Daten zur Bevölkerungsverteilung handelt und in der Ukraine seit 2001 keine Volkszählung mehr stattgefunden hat]

