Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) выбирает Supermicro Systems в качестве поставщика оборудования для исследований COVID-19

Министерство энергетики США расширяет возможности суперкомпьютера Corona — названного в честь полного солнечного затмения 2017 года — за счет финансирования в соответствии с Законом об оказании помощи и экономической безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции (CARES). Дополнительно обеспечиваемая вычислительная мощность позволяет исследователям лучше выполнять вычислительно трудоемкие задачи молекулярно-динамического моделирования, которые имеют решающее значение в поиске эффективного метода лечения.

«Система Corona является важным шагом вперед к реализации наших возможностей прогностического биомедицинского моделирования в отношении COVID-19, — заявил заместитель руководителя программ LLNL Джим Брэйз (Jim Brase), возглавляющий проводимую лабораторией программу исследований и разработки мер быстрого реагирования на COVID-19. — Она позволяет нам разрабатывать прогностические модели структуры и функционирования вируса, а также использовать крупномасштабное машинное обучение для изобретения и оптимизации новых терапевтических средств. Это повышение производительности поможет системе Corona сделать первый шаг к ускорению процесса выработки мер противодействия пандемии».

«Мы рады сотрудничеству с компанией Supermicro в обеспечении LLNL передовыми системами высокопроизводительных вычислений (HPC) на базе аппаратных средств AMD для проведения исследований, направленных на борьбу с пандемией», — заявил старший вице-президент и главный управляющий бизнес-группы «Центры обработки данных и встраиваемые решения» компании AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod). — Наши центральные процессоры AMD EPYC и графические процессоры AMD Radeon позволят ученым эффективно использовать новые вычислительные возможности для выполнения ресурсоемких вычислений в целях реализации задач, связанных с геномикой, разработкой вакцин и другими научными дисциплинами».

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для центров обработки данных, облачных вычислений, корпоративных ИТ-систем, инфраструктуры Hadoop / анализа и обработки больших данных, высокопроизводительных вычислений и встраиваемых систем по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу "We Keep IT Green®", и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Building Block Solutions, и We Keep IT Green являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

AMD, логотип AMD, EPYC, Radeon Instinct и их комбинации являются торговыми знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1308630/Lawrence_Livermore_Lab_Image.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.