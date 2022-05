LAYS® UND GATORADE® BRINGEN BEWEGUNG INS SPIEL VOR DEM FINALE DER UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE IN TURIN

Lay's RePlay , ein globales Projekt, das in Zusammenarbeit mit der UEFA-Stiftung für Kinder und streetfootballworld ins Leben gerufen wurde, um bedürftigen Gemeinden Freude zu bereiten, indem Fußballfelder aus wiederverwendeten Chipstüten angelegt werden, wurde heute in Turin, Italien, vorgestellt. UEFA-Legende Claudio Marchisio und die UEFA-Chefin für Frauenfußball, Nadine Kessler, enthüllten das bahnbrechende neue, nachhaltige Spielfeld, das der örtlichen Gemeinde zur Verfügung steht und einen sicheren Raum für langfristige Fußball-Bildungsprogramme schafft.

Gatorade wird das frisch verlegte Spielfeld sofort nutzen, um das nationale italienische Finale des Gatorade 5v5-Turniers für Frauen zu eröffnen, das zum ersten Mal mit PepsiCo's breiterem Sponsoring des UEFA Women's Champions League-Finales zusammenfällt. Sowohl das Lay's RePlay Spielfeldprogramm als auch die mit Spannung erwartete Rückkehr des 5v5-Turniers untermauern das Engagement der Marken, junge Sportler zu unterstützen und durch die Kraft des Sports positive Veränderungen in den lokalen Gemeinden voranzutreiben.

19. MAI : Lay's RePlay Pitch - Cecchi Point, Turin - Aurora District Community Center

Im Rahmen von Lay's RePlay, einem Projekt ohne Kohlenstoffbilanz, wurden 2021 drei Fußballfelder in Südafrika, Brasilien und Großbritannien eröffnet, wobei Italien 2022 das erste RePlay-Spielfeld sein wird. Die eröffneten Spielfelder haben bereits zu einer positiven Veränderung in den Gemeinden geführt. 810 Teilnehmer wurden durch 1.427 Stunden Lay's RePlay Bildungsfußballprogramm auf den 3 Spielfeldern direkt beeinflusst. Weitere 19.000 weitere Gemeindemitglieder wurden indirekt durch die allgemeine Nutzung des Spielfelds, besondere Gemeindeveranstaltungen oder die Familien der Teilnehmer beeinflusst.

Der neue Lay's RePlay-Platz in Turin, der sich an die Gemeinde des Aurora-Viertels richtet, wird in den nächsten 12 Monaten 18 Stunden wöchentlicher fußballpädagogischer Sessions für mehr als 200 von sozialer Ausgrenzung bedrohte junge Menschen und Frauen bieten. Die Programme, die sich auf die pädagogische Befähigung und das persönliche Wachstum konzentrieren, werden anhand von vier Schlüsselbereichen konzipiert und gemessen: Schaffung eines Zugehörigkeitsgefühls, Steigerung des Engagements, Förderung der Sicherheit und Gewährleistung des Zugangs zum Sport.

Das Spielfeld wurde mit der nachhaltigsten Technologie gebaut. Es gibt leeren Beuteln ein zweites Leben, die 32 % des Spielfeldes ausmachen, und auch der Rasen und die Dämpfungsschicht sind zu 100 % recycelbar. Von der Auswahl der Materialien bis hin zur Installation selbst sind die RePlay-Spielfelder von Lay so konzipiert, dass die Auswirkungen auf die Umwelt, die Artenvielfalt und die Gemeinschaft in jedem Land so gering wie möglich sind.

20. MAI: Nationales Finale des Gatorade 5v5 Turniers, Lay's RePlay Pitch, Turin

Gatorade setzt sich weiterhin für zukünftige Fußballlegenden ein und bietet sowohl männlichen als auch weiblichen Spielern die Chance, ihr Land zu repräsentieren, ihre Leidenschaft zu zeigen und auf einer globalen Bühne zu spielen - mit der Rückkehr des jährlichen 5v5-Fußballturniers. Im fünften Jahr seines Bestehens hat 5v5 mehr als 100.000 jungen Menschen die Chance gegeben, sich in diesem Sport zu beweisen, und ist von bescheidenen Anfängen bis heute auf Teams aus über 17 Ländern angewachsen.

Nach lokalen Runden in acht italienischen Städten werden die Gewinner auf nationaler Ebene in Turin antreten. Die Gewinnerinnen im Alter von 14 bis 16 Jahren werden zusammen mit den lokalen Gemeinden die einmalige Gelegenheit haben, das Banner der UEFA Women's Champions League während der Eröffnungszeremonie des Endspiels der UEFA Women's Champions League als Centre Circle Carrier in die Mitte des Spielfelds zu tragen.

Im Rahmen des Ziels von Gatorade, Sportler aller Leistungsklassen zu inspirieren und zu schulen, erhalten alle Spieler Unterstützung von der Wissenschaftlerin Dr. Rebecca Randell vom Gatorade Sports Science Institute (GSSI), die Ratschläge zur Flüssigkeitszufuhr und Sporternährung geben wird. Gatorade wird sie außerdem mit dem Gx Sweat Patch ausstatten, einer einzigartigen Gatorade-Technologie, die eine optimale, auf jeden einzelnen Spieler zugeschnittene Flüssigkeitszufuhr gewährleistet und Änderungen vornimmt, die zu einer Leistungssteigerung beitragen können. Vor dem Spiel wird die UEFA-Legende Claudio Marchisio vor Ort sein, um die 5v5-Frauenteams zu unterstützen und ihnen vor dem Anpfiff Ratschläge und eine motivierende Rede zu geben. Während des 5v5-Turniers wird Gatorade die Spieler mit Gatorade in 100% recycelten Plastikflaschen2 und Gatorade-Pulver versorgen und so für ein nachhaltiges Turnier sorgen.

Eines der wichtigsten Ziele von PepsiCo ist es, mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie PepsiCo Positive (pep+) positive Ergebnisse für den Planeten und die Menschen zu erzielen, die zur Entwicklung nachhaltigerer, regenerativer und integrativer Systeme führen. Die globalen Marken von PepsiCo spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Ziele von PepsiCo zu erreichen, und die UEFA Women's Champions League hat ihnen die Plattform gegeben, diese Vision mit Leben zu erfüllen.

Von den Lay's RePlay-Plätzen, die auf der ganzen Welt eröffnet werden, über Gatorade, das die Verwendung von Plastik minimiert, bis hin zur Flüssigkeitszufuhr für die Finalisten - PepsiCo setzt Projekte in Gang, die diese Ambitionen erfüllen können.

UEFA-Legende und ehemaliger italienischer Profifußballer Claudio Marchisio, kommentierte: „Es ist eine Ehre, die Einführung des Lay's Replay-Spielfeldes vor der UEFA Women's Champions League zu unterstützen. Ich hatte das Glück, im Laufe meiner Karriere in einigen unglaublichen Einrichtungen zu spielen. Daher kann ich sagen, dass das Lay's RePlay-Spielfeld für die Jugend von Turin und die nachfolgenden Generationen von großem Nutzen sein wird. Dieses Spielfeld wird eine positive Wirkung haben, indem es sie durch die Kraft des Fußballs vereint und ihnen hilft, zu lernen, zu wachsen, Selbstvertrauen und Teamwork zu entwickeln und Spaß zu haben."

Mark Kirkham, SVP und Chief Marketing Officer, Global Beverages bei PepsiCo, kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit der UEFA Women's Champions League bietet eine unglaubliche Gelegenheit, das Beste aus unserer Pep+ Vision zum Leben zu erwecken. Von den nachhaltigen Fußballfeldern von Lay's Replay bis hin zum ersten Gatorade 5v5-Programm für Frauen - wir setzen uns dafür ein, junge Sportler und lokale Gemeinschaften durch die leistungsstarke Kraft des Sports zu unterstützen und gleichzeitig positive Ergebnisse für den Planeten und die Menschen zu erzielen, indem wir bei der Entwicklung nachhaltigerer und integrativer Systeme führend sind."

Sebnem Erim , VP für Marketing, Global Foods bei PepsiCo, sagte: „Wir bei PepsiCo engagieren uns für die Zukunft des Frauenfußballs und bringen unseren Einfluss und unsere Größe ein, um dem Frauenfußball die gebührende Anerkennung zu verschaffen. Und heute sind wir stolz darauf, unser erstes Lay's RePlay-Spielfeld für 2022 in Turin einzuweihen und die nationalen 5v5-Finals darauf auszutragen. Wir wollen eine aktive Rolle bei der Unterstützung des Frauenfußballs spielen und hart daran arbeiten, dass wir diese Plattform mit der Überzeugung, Energie und Qualität aktivieren, die viele der Spielerinnen gezeigt haben."

Informationen zu PepsiCo

PepsiCo-Produkte werden von Verbraucherinnen und Verbrauchern über eine Milliarde Mal am Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von mehr als 79 Milliarde US-Dollar, getragen von einem Portfolio an Erfrischungsgetränken und Convenience Food, das Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream umfasst. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an hochwertigen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen jährlichen Einzelhandelsumsatz von schätzungsweise mehr als 1 Milliarde Dollar erzielen.

PepsiCo lässt sich von unserer Vision leiten, der weltweit führende Nahrungsmittelkonzern für Getränke und Convenience Food zu sein, indem wir mit PepsiCo Positive (pep+) gewinnen. pep+ ist unsere strategische End-to-End-Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Wertschöpfung und unseres Wachstums stellt, indem wir innerhalb der Grenzen des Planeten agieren und einen positiven Wandel für die Erde und die Menschen anregen. Weitere Informationen finden Sie auf www.pepsico.com.

Informationen zu Gatorade

The Gatorade Company, ein Geschäftsbereich von PepsiCo, bietet innovative Sportprodukte an, die auf die Bedürfnisse von Sportlern auf allen Leistungsebenen und in einer Vielzahl von Sportarten abgestimmt sind. Gatorade stützt sich auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Erforschung der besten Athleten der Welt und auf jahrelange Forschung im Bereich Flüssigkeitszufuhr und Sporternährung im Gatorade Sports Science Institute. Gatorade bietet wissenschaftlich formulierte Produkte, die die Bedürfnisse von Athleten in allen Phasen der sportlichen Aktivität erfüllen. Für weitere Informationen und eine vollständige Liste der Produkte besuchen Sie bitte www.gatorade.com.

Informationen zur UEFA Foundation

Die 2015 gegründete UEFA Foundation for Children ist eine gemeinnützige Organisation, die dem Schweizer Recht unterliegt. Sie setzt sich für die Rechte unterprivilegierter Kinder ein, indem sie die Kraft des Fußballs nutzt, um ihr Leben zu verbessern und ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entwickeln und ihren Platz in der Gemeinschaft zu finden. Die Stiftung investiert derzeit in 168 Projekte und bisher in 318 Projekte in 116 Ländern weltweit. Seit ihrer Gründung haben bereits mehr als 1.180.000 Kinder von der Arbeit der Stiftung profitiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.uefafoundation.org.

Informationen zu streetfootballworld

streetfootballworld ist eine gemeinnützige Organisation, die die weltweit größte Gemeinschaft von Organisationen vertritt, die Programme im Bereich Fußball und Sport für den guten Zweck umsetzen. Seit fast zwei Jahrzehnten entwickelt und implementiert streetfootballworld in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern - aus der Fußballindustrie, von Sponsoren, Regierungen und privaten Partnern - Strategien mit sozialer Wirkung durch Sport und insbesondere Fußball. Das streetfootballworld Netzwerk ist ein Projekt, das von der Organisation ins Leben gerufen wurde, um gemeinnützige Organisationen zu vernetzen und zu befähigen, Fußball im Speziellen und Sport im Allgemeinen als Instrument zu nutzen, um soziale Wirkung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.streetfootballworld.org.

1 Ohne Etikett und Kappe

2 Ohne Etikett und Kappe.

