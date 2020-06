LC Waikiki Kenya met en œuvre un modèle de vente directe sur Instagram

LC Waikiki, qui propose une mode abordable à chaque partie de la société, a développé son propre modèle de vente directe sur Instagram. Il sera mis en œuvre pour la première fois au Kenya, pour habiller les gens selon leur style et leur budget, conformément à la vision de l'entreprise « Tout le monde mérite de bien s'habiller ». Avec la nouvelle application, il sera beaucoup plus facile de faire des achats sans se rendre dans un magasin. Les pièces tendances de la saison seront présentées sous la forme d'un catalogue numérique et proposées aux clients via le compte Instagram LC Waikiki Kenya.

Il est possible de passer des commandes en ligne entre 9h00 et 18h00 tous les jours de la semaine via la ligne commerciale Whatsapp, qui a été spécialement conçue pour l'application, offrant la facilité d'achat aux clients. Grâce aux codes attribués aux publications sur la page Instagram de LC Waikiki Kenya, les clients peuvent choisir le produit qu'ils souhaitent et le commander facilement. Les commandes sont livrées sous 24 heures à Nairobi et sous 48 heures en dehors de la ville.

Pour tout complément d'information : www.instagram.com/lcwkenya

À propos de LC Waikiki

Fondée en 1988, LC Waikiki opère sous l'égide de LC Waikiki Retail depuis 1997, selon la devise « Tout le monde mérite de bien s'habiller » et l'approche d'une « mode abordable » en Turquie. LC Waikiki poursuit sa croissance depuis 32 ans à la fois au niveau national et international. En tant que leader de l'industrie du prêt-à-porter, LC Waikiki compte 47 700 employés et plus de 1 000 boutiques dans 48 pays.

www.lcwaikiki.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1191894/LC_Waikiki_Instagram.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1191893/LC_Waikiki_Logo.jpg

