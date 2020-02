LC Waikiki se chce do roku 2023 stát v Evropě jednou ze tří nejúspěšnějších maloobchodních módních značek

Značka LC Waikiki svůj 1000. obchod otevřela v prvním čtvrtletí roku 2020 a rozšířila tak podstatným způsobem své portfolio zahraničních investic, které začaly v roce 2009 v Rumunsku.

1000. obchod značky LC Waikiki byl otevřen 13. února 2020 v kyjevském nákupním centru River Mall a slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho významných hostů, mezi které, mimo jiné, patřili Vahap Küçük, předseda představenstva firmy LC Waikiki, Berna Akyüz Öğüt, ředitelka obchodu a marketingu ve firmě LC Waikiki nebo Yağmur Ahmet Güldere, turecký velvyslanec na Ukrajině.

Firma LC Waikiki na Ukrajině provozuje 35 obchodů s 1000 zaměstnanci, a to hned v 18 městech. Nový dvoupodlažní obchod v nákupním centru River Mall bude největším obchodem v zemi s podlahovou plochou 1800 metrů čtverečných. V obchodě bude zaměstnáno 40 zaměstnanců a celkový výše investice dosáhne částky 1 milión dolarů.

Vahap Küçük předseda představenstva značky LC Waikiki, růst společnosti okomentoval takto: "Když jsme naší značku poprvé představili, rozhodli jsme se, že jejím posláním bude motto "Každý si zaslouží se dobře oblékat - Everyone deserves to dress well". Stanovili jsme si za cíl dostat cenově dostupnou módu i za hranice naší země a spojit jí s různými kulturami na různých trzích. Snažíme se našim zákazníkům ze všech věkových kategorií nabízet takové produkty, které vyhovují jejich stylu i peněžence a které jsou vyráběny v souladu s pravidly pro bezpečnou a poctivou výrobu oděvů. Jako nový cíl a vizi značky LC Waikiki nyní chceme, aby do roku 2023 naše značka "byla jednou ze tří nejúspěšnějších maloobchodních módních značek v Evropě".

Ohledně plánovaného testování dalších nových zemí v letošním roce, Küçük poznamenal: "V srpnu otevřeme náš první obchod v Jižní Americe, a to v Peru, čímž vstoupíme na další nový kontinent. Hodláme také vstoupit do dalších nových zemí v Africe, jako jsou Zambie, Pobřeží Slonoviny, Ghana, Angola nebo Senegal, v Evropě plánujeme otevřít obchod v Maďarsku a v Asii pak v Mongolsku a Turkmenistánu. V roce 2020 tak vstoupíme již na 4. kontinent, a to Jižní Ameriku. Chystáme se otevřít celkem 130 nových obchodů, z toho v 9. nových zemích celkem 115 a zbylých 15 v Turecku. Naším cílem je, abychom do konce roku 2020 fungovali v 56 zemích světa na 4 kontinentech a dosáhli celkového počtu obchodů 1125. To znamená, že naše celková prodejní plocha dosáhne 1 milión 950 tisíc čtverečných metrů. Kromě toho budeme pokračovat v rozšiřování naší sítě obchodů LCW Dream a LCW Home, které označujeme jako naše doplňkové značky. Naším cílem pro letošní rok je také dosáhnout celkového objemu exportu do zahraničí ve výši 1 miliardy dolarů."

O značce LC Waikiki

Značka LC Waikiki byla založena v roce 1988 a od roku 1997 funguje pod křídly firmy LC Waikiki Retail. Posláním této značky je "Každý si zaslouží se dobře oblékat - Everyone deserves to dress well" a v Turecku navíc uplatňuje přístup "cenově dostupná móda". po celých 32 let značka LC Waikiki v Turecku i v zahraničí roste. Značka LC Waikiki je jednička na poli konfekčních oděvů a k dnešnímu dni provozuje ve 47 zemích světa celkem 1000 obchodů a má 47 700 zaměstnanců.

www.lcwaikiki.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1092038/LC_Waikiki_Kiev.jpg

Related Links

https://www.lcwaikiki.com/



SOURCE LC Waikiki