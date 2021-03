LCM Partners gewinnt zwei Auszeichnungen des Private Debt Investor 2020

LONDON, 2. März 2021 /PRNewswire/ -- LCM Partners ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zwei Private Debt Investor Awards für 2020 gewonnen hat: European Distressed Debt Investor of the Year und Global Fundraising of the Year.

Private Debt Investor ist die führende Publikation für private Kredite und verfolgt die Institutionen, die Fonds und die Transaktionen, die die privaten Kreditmärkte der Welt prägen. Die jährlichen Auszeichnungen werden bereits zum achten Mal vergeben, wobei die Gewinner auf der Grundlage der von den Lesern der Publikation abgegebenen Stimmen ausgewählt werden, darunter Teilnehmer aus der Private-Debt-Branche und institutionelle Anleger.

Dies ist der fünfte Sieg von LCM in der Kategorie „European Distressed Debt", nachdem das Unternehmen bereits 2015, 2016, 2018 und 2019 erfolgreich war. Die Hauptstrategie von LCM ist der Erwerb von leistungsfähigen, umgeschuldeten und notleidenden Verbraucher- und Mittelstandskrediten. Diese Auszeichnungen sind eine Anerkennung für die Position, die das Unternehmen seit über 22 Jahren an der Spitze dieser Anlageklasse einnimmt.

Im Jahr 2020 hat LCM sowohl für seine Flaggschiff-Strategie als auch für seine erst kürzlich gestartete Spezialfinanzierungs-Direktkreditstrategie Fundraising betrieben. Die Auszeichnung „Global Fundraising of the Year" würdigt die Leistungen der Firma bei der Beschaffung von Kapital von nordamerikanischen, europäischen und asiatischen institutionellen Investoren, darunter viele der 300 größten Pensionsfonds weltweit.

Paul Burdell, CEO von LCM Partners, sagte:

„Wir sind wirklich dankbar für die Unterstützung, die wir in den letzten 12 Monaten von unseren Limited Partnern erhalten haben, und freuen uns, dass wir diese beiden Private Debt Investor Awards gewonnen haben. Wir müssen nun unser Möglichstes tun, um ihren Glauben zu belohnen.

Der Bankensektor befindet sich aufgrund des Niedrigzinsumfelds und der seit der globalen Finanzkrise implementierten regulatorischen Vorschriften in einem beispiellosen Wandel. Da die staatlichen Einkommensbeihilfen ab 2021 weltweit eingestellt werden, wird der Bedarf an größerer Bilanzeffizienz nur noch akuter werden, und wir erwarten, dass dies große Chancen im europäischen Markt für Verbraucher- und Mittelstandskredite mit sich bringt. Dank der Unterstützung unserer Limited Partner freuen wir uns auf die kommenden Jahre, die äußerst produktiv sein dürften."

Hinweise an die Redaktion:

LCM ist ein führender europäischer Alternatives Asset Manager mit Sitz in London, der sich auf Whole Loan-Kreditportfolios für Verbraucher und KMU spezialisiert hat. LCM verfügt über eine unübertroffene Expertise bei der Investition in und der Verwaltung von Kreditportfolios. Das Unternehmen hat ca. 5,1 Mrd. € an gezeichnetem und/oder zugesagtem Kapital und hat in über 2.500 Portfolios mit leistungsfähigen, umgeschuldeten und notleidenden Krediten investiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.lcmpartners.eu.

