LD Systems® lanza la campaña "Your Sound. Our Mission."

Desde su fundación en 2002, LD Systems® ha empoderado a los DJ y músicos de todos los perfiles para que enciendan su pasión por el sonido con soluciones de audio enfocadas en los usuarios, las cuales les permiten experimentar momentos únicos de unión con su cartera de más de 300 productos diseñados y desarrollados en Alemania que se distribuyen en todo el mundo. La campaña de marketing digital "Your Sound. Our Mission." consiste en un video protagónico de 60 segundos titulado "Your Sound. Our Mission. | Una declaración de amor a los DJ y músicos móviles" y una página de inicio de la campaña. El video protagónico, que está disponible en seis idiomas, destaca contenido generado por los usuarios, DJ y músicos reales que utilizan la diversa gama de soluciones de sonido de LD Systems®, para participar en conciertos, presentaciones de DJ en vivo, bodas y más.