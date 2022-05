LDC erhält zum ersten Mal in der südkoreanischen Rußindustrie die „ISCC PLUS"-Zertifizierung

Durch die Einhaltung globaler Standards wird das Unternehmen voraussichtlich sowohl das Inlands- als auch das Auslandsgeschäft ausbauen

SEOUL, Südkorea, 3. Mai 2022 /PRNewswire/ -- LDC Co, Ltd, ein Unternehmen für Abfallbehandlung und Rohstoffrecycling, gab am 23. März bekannt, dass es die ISCC PLUS-Zertifizierung, das globale internationale Zertifizierungssystem für umweltfreundliche Materialien, zum ersten Mal in der koreanischen Rußindustrie erworben hat.

ISCC PLUS ist ein internationales Zertifizierungssystem, das die Richtlinien der Europäischen Union für erneuerbare Energien erfüllt und die Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit von Materialien und Produktionsprozessen eines Produkts bewertet und zertifiziert.