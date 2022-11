Le « Défi mondial de l'innovation 2023 » invite à participer au « Concours du robot d'assistance de vie » conçu pour aider les personnes handicapées à « marcher en autonomie »

TOKYO, 13 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Comité exécutif du Défi mondial de l'innovation (ci-après dénommé « Comité exécutif du DMI »), basé à Tokyo, a le plaisir d'annoncer que le « Concours de robots d'assistance de vie 2023 du Défi mondial de l'innovation » (ci-après dénommé « Concours du DMI ») se tiendra l'année prochaine au « Centre d'innovation du DMI de Tsukuba », dans la ville de Tsukuba, préfecture d'Ibaraki, au Japon. La récompense s'élève à 1 million de dollars américains.

Le concours se déroulera en mai-juin 2023 pour soutenir les chercheurs et les développeurs du monde entier dans le but de fournir des outils innovants permettant aux personnes vivant en fauteuil roulant et souffrant de handicaps tels que la paralysie de « marcher en autonomie » (*) sans l'aide d'un soignant, et d'utiliser leurs fonctions résiduelles.

(*) Dans le cadre de ce concours, la marche autonome est définie comme la capacité d'une personne atteinte d'un handicap tel que la paralysie à marcher sans l'aide d'autrui ou sans l'utilisation d'un fauteuil roulant.

Les inscriptions seront acceptées jusqu'au 31 mars 2023, avant le début du concours. L'organisateur se réjouit de recevoir de nombreuses candidatures de personnes concernées. Pour en savoir plus, veuillez consulter les instructions relatives aux candidatures sur le site officiel. https://global-innovation-challenge.com/en/event_and_project/2023/GIC2023.html

Contexte du concours :

Le nombre de personnes qui ont besoin d'une assistance dans leur vie quotidienne en raison de leur âge, d'une maladie ou d'un accident est en hausse dans le monde entier. Alors que les soignants et les bénéficiaires de cette aide sont soumis à un certain nombre de charges mentales, physiques et financières, la conception de robots pour le secteur de l'aide sociale est un domaine dans lequel il est difficile d'investir car le marché n'est pas assez important.

Le développement des infrastructures publiques et la promotion d'une accessibilité sans obstacles ont permis aux personnes à mobilité réduite de vivre leur vie quotidienne de manière autonome si elles disposent d'un fauteuil roulant, mais elles sont toujours confrontées à des limitations dans leurs activités en dehors d'un environnement aménagé pour elles. L'organisateur estime qu'un robot d'assistance à la marche pouvant être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur sans se soucier de l'accessibilité sans obstacle permettrait aux personnes handicapées de mieux vivre.

Le concours du DIM est organisé dans le but de permettre aux personnes vivant en fauteuil roulant et souffrant de handicaps, tels qu'une paralysie des membres inférieurs, de « marcher en autonomie » sans assistance humaine, en utilisant leurs fonctions restantes, grâce à la conception d'outils innovants.

Commentaire de Tatsufumi Kamimura, président du comité exécutif du DMI : « Ce concours sera organisé pour la deuxième fois. En 2021, il s'est tenu en ligne en raison de la pandémie de COVID-19, mais le prochain concours, qui aura lieu au printemps 2023, se déroulera au Centre d'innovation du DMI de Tsukuba, dans un espace qui ressemblera à une maison ordinaire. Les membres du comité ont hâte de voir quelles nouvelles technologies seront imaginées cette fois-ci également. Nous nous réjouissons de recevoir de nombreuses inscriptions de nombreux pays. »

Aperçu du concours de robots d'assistance de vie du Défi mondial de l'innovation 2023

Lieu du concours : Centre d'innovation du DMI de Tsukuba (877 Naka-Sugama, ville de Tsukuba, préfecture d' Ibaraki , 300-4242 Japon)

, 300-4242 Japon) Organisateur : Comité exécutif du Défi mondial de l'innovation

* Il est géré grâce aux conseils d'experts dans les domaines du bien-être médical, du handisport, de la robotique, etc.

Sponsor particulier : TKF Inc.

Sponsor : JTB Corp.

Partenaire : Ville de Tsukuba

Société partenaire : Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd., MUFG Bank, Ltd., SMBC Nikko Securities Inc.

Montant total de la récompense : 1 million USD

Frais de participation : gratuit

