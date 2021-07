Le 1 Hotel & Homes Elounda Hills, sanctuaire insulaire, sera inauguré en 2025 en Crète

NEW YORK, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- le 1 Hotel & Homes Elounda Hills sera le plus récent sanctuaire pour le développement durable du 1 Hotels, offrant une expérience d'hôtel de luxe inégalée qui honore l'histoire méditerranéenne ancienne et son influence indéniable sur le monde moderne. Située sur la côte nord-est de la Crète, cette oasis grecque n'est pas seulement entourée des magnifiques collines d'Elounda et du littoral accidenté de la baie de Mirabello, elle est aussi accueillie par une culture centrée sur la chaleur, la vitalité et l'hospitalité. Grâce à leur vision novatrice, Mirum Hellas développera la propriété et SH Hotels & Resorts exploitera ce lieu de détente exquis, après son ouverture prévue pour l'été 2025.

Alliant harmonieusement architecture ancienne et confort moderne, le 1 Hotel & Homes Elounda Hills incarne les sensations d'un village à flanc de colline, d'une métropole animée et d'une oasis naturelle. L'éthique de conception estompe la ligne entre l'intérieur et l'extérieur - avec des matériaux naturels provenant de sources durables, mettant en valeur la lumière hypnotique du soleil crétois, et une verdure vibrante et florissante à chaque coin de rue. Conformément à la vision de 1, les invités se sentiront liés à l'île, enrichie par son histoire et inspirée par la protection et l'amélioration du monde naturel.

Les 135 chambres d'hôtel et les 178 résidences et villas de marque (qui seront aménagées par étapes) offriront des vues imprenables sur les montagnes et les paysages marins. L'architecture imitera la courbure des collines d'Elounda et le complexe offrira de superbes piscines, des équipements de loisirs en plein air et des sentiers sinueux menant aux plages de sable immaculées et aux eaux chaudes et claires de la Méditerranée. Les chambres premium comprennent un accès exclusif à une marina et à une boîte de nuit de plage. Le bien-être réparateur, le spa thérapeutique et la cuisine méditerranéenne de renommée mondiale revigoreront les invités avec l'esprit vivace de l'île tout en célébrant son histoire.

À propos du 1 Hotel & Homes Elounda Hills, Barry Sternlicht, président-directeur général de Starwood Capital Group et président de SH Hotels & Resorts, a déclaré, « Ce projet illustre notre objectif de créer une harmonie avec la nature. La Crète est une île légendaire avec tant de beauté naturelle, d'histoire, de gens, de culture, et notre marque 1 Hotels représentera cela dans toute son authenticité et travaillera pour protéger et améliorer tout cela. Notre partenaire de développement, Mirum Hellas, et son portefeuille local complètent notre mission qui consiste à inspirer une consommation consciente et à protéger la beauté naturelle et l'histoire de l'environnement. Cette propriété en est un exemple déterminant et nous allons redéfinir l'escapade méditerranéenne avec elle. »

Vitaly Borisov, fondateur et président du Mirum Group of companies, a déclaré, « Au sein du 1 Hotel & Homes Elounda Hills, nous utiliserons une architecture unique et un aménagement paysager sophistiqué pour diffuser une expérience d'hospitalité de luxe spéciale avec une conscience sur l'île grecque de Crète. L'accent mis par 1 Hotels sur le développement durable et son approche innovante dans le paysage hôtelier en font le partenaire idéal pour nous. 1 Hotel & Homes Elounda Hills sera un sanctuaire insulaire durable, capturant l'esprit mystique et pur de la Grèce, célébrant l'héritage crétois, la régénération et la préservation de l'environnement pour tous ceux qui le visitent. »

À propos de 1 Hotels

En tant que marque d'hôtels de luxe inspirés par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, ainsi qu'un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. 1 Hotels, qui a été lancé en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan, puis à Brooklyn, situé sur l'East River, en février 2017, à West Hollywood sur Sunset Boulevard, en juin 2019, et à Sanya (Chine) en 2020, s'inspire d'une idée simple : ceux qui parcourent le monde devraient aussi s'en soucier, c'est, après tout, 1 world. 1 Hotels soutient cette vision en représentant la nature à travers des partenariats de design et culinaires tout en se connectant à la communauté locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. Toutes les propriétés de 1 Hotel sont parmi les premiers hôtels au monde à être certifiés Sharecare Health Security VERIFIED® par le guide de voyage Forbes. La vérification complète des installations permet de s'assurer que les invités et les organisateurs de voyages peuvent réserver en toute confiance dans des propriétés qui ont mis en place des procédures de sécurité sanitaire appropriées. La marque se développe avec l'ouverture prochaine de sa propriété à Toronto et avec des propriétés en cours de développement à Nashville, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, Londres, San Francisco, Mission Bay et Melbourne. Des informations supplémentaires sont disponibles sur : 1hotels.com .

À propos de Mirum Group

Fondée avec une véritable passion pour l'innovation et un souci inégalé du détail, Mirum est un acteur majeur dans le domaine de l'hôtellerie de luxe et des habitations pavillonnaires haut de gamme. Développeur multinational doté d'une vision locale, Mirum est fidèle au patrimoine, à la culture et à la tradition tout en intégrant les dernières technologies pour construire des communautés et des environnements transformateurs. Présent en Grèce depuis plus de 10 ans, Mirum est le seul promoteur immobilier international à avoir obtenu le statut d'investisseur privé stratégique auprès du gouvernement grec.

