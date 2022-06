Le 1 Hotel San Francisco est désormais ouvert

« Le 1 Hotel San Francisco est un exemple inspirant de ce que représente notre marque », a déclaré Barry Sternlicht, fondateur et PDG de 1 Hotels et président de Starwood Capital Group. « Il constitue une extension tangible de notre vision et de notre objectif : placer le bien-être holistique au premier plan de nos activités pour nos hôtes, les communautés locales et la planète. Cette ville dynamique et éclectique est depuis longtemps à l'avant-garde du développement durable en matière d'architecture et de design. Inspiré par cette riche histoire, notre objectif est d'insuffler une oasis urbaine imprégnée de la beauté naturelle du paysage de la Californie du Nord et de la sensibilité de cette communauté pleine de vie. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à l'équipe de 1 Hotels pour apporter un tout nouveau standard de service et d'expérience d'hospitalité de luxe à San Francisco », a déclaré Jon E. Bortz, président et PDG de Pebblebrook Hotel Trust. « Pebblebrook s'engage à ce que ses hôtels soient opérés de manière écologiquement durable et à ce que le tissu socioculturel des communautés dans lesquelles se trouvent ses établissements soit valorisé. En tant que leader dans le domaine du luxe durable, le 1 Hotel San Francisco établira également une nouvelle norme d'excellence pour son engagement envers les initiatives durables et la communauté du grand San Francisco. »

L'hôtel rend hommage à l'environnement régional au sein de cette oasis urbaine en adoptant une palette de couleurs aux tons terreux, des matériaux bruts et des textures superposées. Le plancher du hall d'entrée est constitué de bois upcylé récupéré dans des granges historiques et des bâtiments industriels. Du séquoia provenant de sources durables et récupéré sur le pont originel de la baie de San Francisco orne les halls d'ascenseurs et les couloirs. La verdure autochtone, la brique apparente, les accents chauds de la terre cuite et les pierres rustiques reprennent des éléments du milieu naturel tout en faisant référence à l'écologie urbaine unique de la ville. Tous les tapis tissés à la main sont fabriqués à partir de fibres végétales naturelles et de laine recyclable. D'autres éléments, notamment le bar, les transennes et la façade du bar, sont en béton, fabriqués de manière responsable par une entreprise familiale locale, au milieu d'œuvres d'art en bois flotté récupéré.

Terrene, le café et salon intérieur-extérieur proposant des plats à partager, fait écho au raffinement et à la simplicité naturelle de la marque 1 Hotels. S'inspirant de l'héritage renommé de la région en matière d'innovation culinaire, son menu repose sur une abondance d'ingrédients naturels locaux, frais, biologiques et durables. Les ingrédients frais des plats et des cocktails artisanaux poussent dans le jardin du chef sur le toit, tandis que des ruches facilitent la production de miel sur place. Terrene, qui ouvrira ses portes au public dans le courant de l'été, présentera une sélection complète de tequilas et de mezcals biologiques, accompagnée d'un assortiment de vins biodynamiques des régions de Sonoma et de Napa Valley, ainsi que de bières artisanales et de micro-brasseries locales.

L'établissement offre à ses clients la possibilité de se détendre et de se ressourcer dans un sanctuaire urbain unique. La philosophie de bien-être holistique du 1 Hotel s'aligne naturellement sur les valeurs fondamentales de la marque : le véritable bien-être est atteint lorsque l'esprit, le corps et l'âme sont pleinement connectés à l'environnement qui les entoure. Les installations sur place incluent un spa de bien-être Bamford à prestations multiples, qui s'inspire de la mission fondamentale de 1 Hotels, à savoir favoriser une relation plus étroite avec le monde naturel. Le Field House, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dispose d'un équipement de musculation et de cardio de pointe, notamment des vélos Peloton pour des expériences personnalisées. Les clients peuvent profiter de l'expérience Audi Electric Vehicle Experience en utilisant la voiture de l'hôtel ou en testant l'Audi e-tron, le véhicule électrique officiel du 1 Hotel San Francisco, pendant leur séjour.

Le 1 Hotel San Francisco offre un cadre polyvalent pour tous les types d'événements, de réunions et de célébrations, grâce à ses 472 m² d'espaces intérieurs et extérieurs uniques pour les rassemblements et les manifestations. Ces espaces comprennent une salle de bal et une salle de conférence de 163 m², ainsi que des terrasses extérieures perchées aux étages supérieurs de l'hôtel, offrant des vues panoramiques sur la baie de San Francisco. Des événements privés peuvent également être organisés au Terrene, qui dispose d'un salon et d'un grand patio donnant sur l'Embarcadero historique.

À PROPOS DE SH HOTELS & RESORTS :

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société d'investissement privée mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion de marques hôtelières durables qui exploite 1 Hotels, une marque inspirée par la nature et axée sur l'art de vivre qui a été lancée en 2015 avec des établissements à South Beach et Manhattan, qui est désormais présente à Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine), Toronto et, depuis peu, San Francisco, et a des projets en développement à Nashville, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, Londres, Mission Bay, Elounda Hills et Melbourne ; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, et qui a des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Macao et Bordeaux ; et Treehouse Hotels, qui a fait ses débuts à Londres en 2019 et qui a des projets en cours de développement à Manchester et Brickell (Miami). Grâce à son expertise en matière de marketing, de design, d'exploitation et de technologie, SH Hotels & Resorts est à l'origine de certaines des marques hôtelières les plus novatrices et les plus dynamiques au monde.

À PROPOS DE 1 HOTELS :

En tant que marque d'hôtels de luxe axés sur l'art de vivre et inspirés par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, ainsi qu'un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. 1 Hotels, qui a été lancé en 2015 avec l'ouverture d'établissements exclusifs à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan, puis à Brooklyn, situé sur l'East River, en février 2017, à West Hollywood sur Sunset Boulevard, en juin 2019, à Sanya (Chine) en 2020, et plus récemment à Toronto en 2021, s'inspire d'une idée simple : ceux qui parcourent le monde devraient aussi s'en soucier, puisque nous avons, après tout, 1 seul monde. 1 Hotels défend cette vision en intégrant la nature à sa conception et à ses partenariats culinaires, tout en établissant des liens avec la communauté locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. Tous les établissements 1 Hotel sont parmi les premiers hôtels au monde à être certifiés Sharecare Health Security VERIFIED® par le Forbes Travel Guide. La vérification complète des infrastructures permet de s'assurer que les clients et les organisateurs de voyages peuvent réserver en toute confiance dans des établissements qui ont mis en place des procédures de sécurité sanitaire appropriées. En outre, les établissements ont obtenu le label WELL Health-Safety Rating de l'International WELL Building Institute, qui met l'accent sur les politiques opérationnelles, les protocoles d'entretien, l'engagement des parties prenantes et les plans d'urgence afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité des membres de l'équipe et des clients. La marque est en pleine expansion avec des propriétés en cours de développement à Nashville, Hanalei Bay, Austin, Cabo San Lucas, Paris, Londres, Copenhague, Elounda Hills et Melbourne. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur 1hotels.com.

À PROPOS DE PEBBLEBROOK HOTEL TRUST :

Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) est une société d'investissement immobilier cotée en bourse ("REIT") et le plus grand détenteur d'hôtels et de complexes hôteliers urbains et de villégiature aux États-Unis. La société possède 54 hôtels et complexes hôteliers, totalisant environ 13 400 chambres dans 15 marchés urbains et de villégiature. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.pebblebrookhotels.com et suivez nous sur @PebblebrookPEB.

