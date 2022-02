Le 1000 Car Road Show | GAC MOTOR Nigeria livre des véhicules pour le projet LAGRIDE

Les années passées par GAC MOTOR à s'implanter sur le marché automobile local ont porté leurs fruits. Elle a été chargée de fournir 1000 véhicules dans le cadre du projet.

Design, Confort, Qualité

En tant que fournisseur attitré, GAC MOTOR a équipé Lagos de 1000 GS3 et GA4.

Ces derniers jours, un millier de voitures sont apparues dans un « roadshow » énorme et visuellement frappant sur le Third Mainland Bridge qui relie l'État de Lagos au continent nigérian.

Le SUV GS3 et la berline GA4 sont dotés de technologies chinoises intelligentes, de matériaux de qualité et d'un design qui privilégie le confort. Tous deux disposent de cabines spacieuses qui les rendent bien adaptés à une utilisation intensive par le public, tout en conservant une impression de design et de luxe de pointe.

Des véhicules à prix abordables pour stimuler le secteur du transport

LAGRIDE est une opportunité vitale pour GAC MOTOR de construire une réputation encore plus forte par une simple visibilité et un engagement plus profond dans le développement économique local.

Le projet est conçu pour stimuler les services de transport public du Nigeria, promouvoir le développement du secteur du covoiturage en ligne, aider le gouvernement nigérian à créer une plateforme de covoiturage en ligne de classe mondiale et réformer le secteur des transports du Nigeria.

LAGRIDE est également un programme d'autonomisation pour les résidents de Lagos. Il fournira un millier de voitures particulières neuves à acheter par les sans-emploi et les chauffeurs de taxi éligibles, équipées de systèmes de sécurité et d'assurance parfaits.

Les voitures sont également assorties de faibles dépôts initiaux et de longues périodes de remboursement, ce qui réduit le seuil d'emploi, offre des possibilités d'emploi et réduit les pressions liées à l'achat d'une voiture, ce qui favorise la consommation et contribue au développement économique général.

Un engagement clair en faveur du développement au Nigeria

GAC MOTOR, en tant que marque, s'efforce de cultiver le marché nigérian depuis des années et s'est engagée à apporter un design ingénieux, une qualité supérieure et une technologie avancée au peuple nigérian.

En 2021, GAC MOTOR a remporté le prestigieux prix « Automobile Company of the Year » du Nigeria. Le GS8 a également remporté le « Most Desirable SUV ».

L'avenir s'annonce prometteur pour GAC MOTOR. Le constructeur automobile chinois s'attend à de nombreuses années supplémentaires de développement au Nigeria et sur le continent africain en général.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1754858/GAC_MOTOR_Lagos_Road_Show.jpg

SOURCE GAC MOTOR