Le 10e Sommet mondial sur l'investissement des family offices de Sir Anthony Ritossa s'achève à Dubaï sur un concert de louanges

Parmi les délégués remarquables qui se sont réunis au Four Seasons Resort Jumeirah Beach sous le haut patronage de Son Altesse le cheikh Ahmed Al Maktoum figuraient un nombre record de familles souveraines des Émirats arabes unis (EAU) et de cheikhs tels que Son Altesse le cheikh Sultan Bin Abdullah Al Qasimi. Faris Al Tahtamooni, directeur associé des partenariats stratégiques au Cabinet du cheikh Sultan Bin Abdullah Al Qasimi, EAU, a prononcé le discours de bienvenue où il a exposé les progrès impressionnants de LEAD Ventures, qui permet activement aux entreprises et aux partenaires d'entrer sur le marché concurrentiel des EAU et de prospérer grâce à sa vaste expérience industrielle et son réseau de haut niveau. Sir Anthony Ritossa a récemment rejoint leur conseil à titre de conseiller principal.

Un moment fort du Sommet a été la remise du Summit Award qui a récompensé Mohamed Al Ali pour le rôle de dignitaire mondial qu'il remplit continuellement et les services qu'il apporte en qualité de Grand Ambassadeur émérite pour le Sommet de Dubaï, des fonctions qui s'ajoutent à son poste de PDG et conseiller de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, Émirats arabes unis.

« Vivant sa 10e édition, le Sommet mondial des family offices à Dubaï s'est une fois de plus avéré être un succès retentissant pour Sir Anthony Ritossa et sa 'famille de family offices'. C'est pour moi toujours un plaisir d'accueillir mes confrères et amis du monde entier à Dubaï et un honneur d'être l'Ambassadeur émérite de l'évènement », a déclaré Mohamed Al Ali, PDG et conseiller de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, EAU.

« Ce Sommet de Dubaï a été particulièrement important pour moi, car je me suis récemment installé avec ma famille à Dubaï », a déclaré Sir Anthony Ritossa, président de Ritossa Family Office, une entreprise familiale qui remonte à 600 ans, au temps de l'Empire vénitien en Europe, et qui est profondément enracinée au Moyen Orient. « Je suis spécialement ému de voir que cela a été notre sommet qui a attiré le plus grand nombre de personnes à ce jour et de voir que tant de family offices continuent de revenir d'année en année pour finir par former une sorte de famille les uns pour les autres. Nous ne nous contentons pas de faire des affaires ensemble, mais nous sommes aussi vraiment unis en tant que communauté de family offices qui partagent les mêmes valeurs et qui s'engagent à promouvoir la paix et la coopération mondiale. »

Les principaux sujets de discussion se sont articulés autour des questions de leadership éclairé, comme la préservation de l'héritage familial, les principaux thèmes d'investissement pour 2020 et après, le développement d'une culture de l'excellence, la philanthropie stratégique et d'autres aspects.

Au sein d'une culture de l'excellence – Anton Oliver, ancien capitaine des All Blacks, l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby, a expliqué comment l'expérience qu'il a vécue avec l'équipe la plus performante au monde est source d'enseignement pour les entreprises familiales qui recherchent une culture gagnante et qui s'efforcent de repousser les limites. Les thèmes principaux englobaient la motivation et le travail acharné dont doivent faire preuve individus et équipes, la création et la préservation d'une identité et l'importance de garder le cap sur des normes élevées motivées par l'innovation, en guise de prélude à des résultats supérieurs. Il est essentiel que les individus et les familles soient disposés à apprendre et à travailler.

Perspectives pour les investisseurs d'élite pour 2020 et après – Il est primordial que collaborent les investisseurs mondiaux car ils prennent en compte les mégatendances actuelles, les risques géopolitiques, les défis économiques et l'image du panorama mondial dans son ensemble. Parmi les exemples spécifiques, citons les tendances et les évènements opportuns, tels que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les progrès technologiques et l'engagement qui ne cesse de croître à l'égard de la durabilité, autant d'éléments qui se traduisent par de nouvelles possibilités d'investissement.

Philanthropie, impact et investissement socialement responsable ­– Les family offices sont résolument engagés à soutenir des causes où ils peuvent marquer une différence et améliorer la société. La Fred Hollows Foundation, basée en Australie et fondée en 1992 par le célèbre chirurgien ophtalmologiste Fred Hollows, est un exemple d'organisation philanthropique qui montre le chemin en traitant et en prévenant la cécité et d'autres problèmes de vision dans le monde entier.

Le facteur humain qui se profile derrière la grande richesse – La grande richesse étant créée par des êtres humains et détruite par des êtres humains, le risque comportemental humain représente une menace pour les entreprises familiales. La gouvernance est donc un outil important pour mener des négociations efficaces. Vera Boissier, associée fondatrice de Circle 7 Capital Family Office, a animé une discussion captivante sur la dynamique des familles, aux côtés de Son Altesse Royale le Prince Michel de Yougoslavie, petit-fils du roi Humbert II d'Italie et du Prince Paul de Yougoslavie, Monaco ; Son Altesse Sérénissime le Prince Hermann zu Leiningen, petit-fils du roi Boris III de Bulgarie et de la grande-duchesse Maria de Russie, Canada ; Son Altesse Sérénissime le Prince Carl Eduard von Bismarck, ancien membre du Parlement allemand, PDG de Bismarck Consulting, arrière petit-fils de l'unificateur de l'Allemagne Otto von Bismarck, Allemagne, ainsi que Markus Lehner, directeur principal de Markus Lehner Family Office, Monaco.

La flamme perpétuelle au sein des familles et l'ADN du succès – Des family offices de premier plan ont raconté l'envers du décor des débuts de leurs entreprises, de la croissance de celles-ci et du cheminement par lequel elles sont devenues de grandes puissances. Justin Rockefeller, co-fondateur de The ImPact et directeur des family offices et des fondations chez Addepar, Rockefeller Brothers Fund, a fait part des stratégies de sa famille pour maintenir l'unité familiale, qui se déclinent, entre autres, en évènements pédagogiques, communication solide et réunions familiales.

Pleins feux sur les Émirats arabes unis – Une immersion dans le panorama actuel des investissements aux Émirats arabes unis et dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a révélé pourquoi la région occupe une position unique en tant que puissance mondiale tournée vers l'avenir. Constituant un tremplin vers de nouveaux marchés et entretenant de bonnes relations avec tout le monde à l'échelle du globe, les EAU sont un endroit idéal pour les entreprises internationales qui cherchent à croître et prospérer.

Des investissements conjoints entre les familles mondiales – Certaines des familles les plus avisées au monde ont créé une richesse considérable qui perdure au fil des générations en choisissant les meilleures offres d'investissement conjoint hors marché. Les capitaux privés affluent dans des domaines tels que l'immobilier, l'innovation dans la blockchain, l'intelligence artificielle, la technologie et l'éducation, pour ne citer que ceux-là.

Veuillez réserver la date pour les prochains sommets mondiaux des family offices :

Royaume d'Arabie Saoudite - 11e Sommet mondial sur l'investissement des family offices - 23-25 mars 2020

Principauté de Monaco - 12e Sommet mondial sur l'investissement des family offices - 24-26 juin 2020

Dubaï - 13e Sommet mondial sur l'investissement des family offices - 10-12 octobre 2020

