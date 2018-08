Le 12ème anniversaire de Xtar sera célébré au mois d'août autour du monde

XTAR, une société fondée en 2006, se spécialise dans le développement et la fabrication de batteries Li-ion de haute qualité, de chargeurs intelligents et de lampes de poches à LED. XTAR a des distributeurs dans plus de cent pays du monde entier. Dans le cadre de la célébration de son 12ème anniversaire, XTAR a préparé de nombreuses surprises pour ses clients.

XTAR a produit divers chargeurs de batterie Li-ion de haute qualité qui ont été très bien reçus par les clients. Pour ceux qui sont attirés par les chargeurs de batterie Li-ion, XTAR WP6 est le premier chargeur à 6 fentes sur le marché ; WP2II est le premier chargeur de batterie à avoir appliqué l'activation 0V et la fonction de sortie USB ; VP1 est le premier chargeur doté d'un écran LCD permettant de voir la tension et le courant de charge en temps réel.

XTAR se spécialise dans des chargeurs de batterie innovants dans différentes options répondant aux exigences des clients. XTAR est un fabricant de premier plan de chargeurs de batterie Li-ion dont les gammes étendues de produits sont disponibles partout dans le monde. Le PB2, par exemple, est un chargeur portable conçu pour les batteries d'e-cigarettes et doté d'un recouvrement magnétique unique et d'une fonction de sortie USB. Il est compact et puissant.

La célébration du 12ème anniversaire de XTAR aura lieu autour du monde et offrira l'occasion à de nombreuses personnes de célébrer ! Restez informés en suivant les forums et les comptes de médias sociaux suivants de XTAR.

Facebook : ShenzhenXTAR



Instagram : xtar-official



1. Vaping Underground



2. E-Cigarette Forum



3. BudgetLightForum



4. CandlePowersForums

Un complément d'informations sera disponible pour chaque évènement à l'approche de l'anniversaire. Des détails et des mises à jour seront publiés sur www.xtar.cc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/732057/XTAR.jpg

Related Links

http://www.xtar.cc