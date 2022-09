Le 15e Forum sur l'innovation de Pujiang s'est tenu à Shanghai, en Chine

SHANGHAI, Chine, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 15e Forum sur l'innovation Pujiang 2022 a ouvert ses portes dans le centre financier chinois de Shanghai le 27 août. Placé sous le thème : « Faible émission de carbone : Une nouvelle mission pour l'innovation mondiale » , le forum sera axé sur le soutien au développement à faible émission de carbone par l'innovation technologique, l'établissement d'un système économique et technologique solide pour un développement vert, à faible émission de carbone et circulaire, et le renforcement de la coopération mondiale en matière de technologie à faible émission de carbone afin de concevoir conjointement un nouveau plan pour un développement mondial durable.

Cette année, plus de 230 experts issus d'organisations internationales, d'universités de premier plan, d'instituts de recherche scientifique, de groupes de réflexion et d'entreprises, ainsi que plus de 40 universitaires de près de 30 pays et régions ont participé à l'événement en ligne et hors ligne, selon le Centre de Shanghai dédié au Forum sur l'innovation de Pujiang.

Le Forum sur l'innovation de Pujiang a été créé conjointement par le ministère des Sciences et des Technologies et le gouvernement populaire municipal de Shanghai en 2008. Axé sur le thème de l'innovation, il est devenu une importante plateforme de promotion de la coopération mondiale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation par la mise en commun d'idées mondiales et la promotion de l'innovation scientifique et technologique.

Lors de la cérémonie d'ouverture, « INNOMATCH », une plateforme de mise en relation de l'offre et de la demande mondiales de technologies, a été officiellement lancée. Elle vise à rassembler les ressources mondiales en matière d'innovation, à répondre aux besoins d'innovation des entreprises et à mettre en place une liaison rapide à double sens pour la transformation des réalisations scientifiques et technologiques.

Lors de la réunion plénière qui s'est tenue plus tard, Borge Brende, président du Forum économique mondial, a déclaré que la technologie est la clé de l'atténuation du changement climatique et c'est pourquoi l'engagement de la Chine à promouvoir les solutions technologiques vertes est remarquable.

Au cours de ce forum, un certain nombre de rapports et d'accords de coopération ont été rendus publics, tels que The 2022 "Ideal City" Global High-level Scientist Analysis Report (le rapport d'analyse scientifique de haut niveau sur la « ville idéale » de 2022) et les Sciences et technologies liées au carbone faible et net zéro, ainsi que l'analyse prospective des scénarios d'application.

Lors du Forum régional et urbain qui s'est tenu le 28 août, le Centre national d'innovation par excellence (NICE) a signé des contrats avec six entreprises internationales, dont la société française ARaymond et la société américaine DuPont, afin de promouvoir conjointement l'innovation mondiale et un développement vert intégré de haute qualité.

