Le 16e salon mondial du voyage de Shanghai, une plateforme professionnelle dédiée au marché du tourisme émetteur chinois

En 2018, 750 exposants et coexposants venus de 53 pays ont présenté leurs attractions, ressources et services touristiques à plus de 43 000 acheteurs, visiteurs professionnels et consommateurs finaux lors du salon. Le volume des ventes des forfaits de voyages réalisées sur place par certaines des plus grandes agences de voyages chinoises a atteint 50 925 000 RMB (plus de 6,7 millions d'euros).

En 2019, l'exposition portera une attention particulière au programme d'achat pour les exposants qui cherchent à entrer en contact avec les acheteurs professionnels du tourisme et les visiteurs professionnels en Chine. L'exposition sera une excellente occasion de rencontrer de nombreux acheteurs chinois provenant de certaines des parties les plus riches de la Chine de l'Est, comme Shanghai, Guangzhou, Pékin, ainsi que les régions secondaires à la croissance la plus rapide situées dans l'est de la Chine, telles que Zhejiang, Jiangsu, Anhui, etc.

L'exposition comptera un hall dédié au commerce interentreprises dont l'accès est limité uniquement aux visiteurs professionnels du secteur et où une solution tout-en-un sera proposée au public, avec des produits touristiques présentés comprenant des destinations, des attractions touristiques, des compagnies aériennes, des croisières, des logements, etc. Un système de mise en relation en ligne est disponible pour les exposants et les acheteurs afin de leur permettre de planifier des réunions ensemble avant l'exposition dans le but de gagner du temps et d'accroître l'efficacité. Des activités de mise en relation rapide auront également lieu durant l'exposition afin de créer des opportunités de réseautage entre les exposants et les acheteurs.

Plusieurs activités concomitantes sont également prévues durant le SWTF2019 afin de fournir les informations les plus récentes et découvrir les dernières tendances du secteur du tourisme en Chine et dans le monde, qui seront présentées par des leaders d'opinion importants.

Le Shanghai World Travel Fair fait partie d'un réseau touristique mondial, qui comprend également 2 autres événements importants dans le marché du tourisme : le Chengdu Travel Trade Market (du 10 au 12 septembre 2019), une exposition de commerce interentreprises pour le secteur du voyage axée sur les villes de second rang en Chine centrale et occidentale, et le TTG TRAVEL EXPERIENCE (du 9 au 11 octobre 2019), la plus importante place de marché du secteur du tourisme en Italie. Ces trois événements créent ensemble une plateforme internationale qui facilite la communication au sein de l'industrie mondiale du tourisme comme une valeur ajoutée aux clients et partenaires dans le monde entier.

Réservez votre stand au SWTF et découvrez de nouvelles opportunités pour votre entreprise dans le marché touristique chinois.

