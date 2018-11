Le « 17me marché de Noël allemand de Sapporo » sera organisé du 22 novembre (jeudi) au 25 décembre (mardi) au Sapporo 2-chome Odori Park

- Objet décoratif original inspiré du motif d'une pyramide de Noël allemande traditionnelle -

SAPPORO, Japon, 21 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Le comité exécutif du Sapporo White Illumination organisera le 17e marché de Noël allemand de Sapporo (https://white-illumination.jp/munich/) au Sapporo 2-chome Odori Park, du 22 novembre (jeudi) au 25 décembre (mardi).

Image : objet décoratif original « Gift of Snow »

https://kyodonewsprwire.jp/img/201811200576-O1-KY6mBecF

Le marché de Noël allemand de Sapporo a été organisé pour la première fois en 2002 pour commémorer le 30e anniversaire du jumelage entre les villes de Munich et de Sapporo. Le marché de Noël, qui est un événement allemand traditionnel, est organisé tous les ans à Sapporo pour permettre à un public aussi large que possible de découvrir tout l'attrait de Munich. Cet événement est organisé pour la 17e fois cette année. Plus de 1,3 million de personnes ont participé à l'événement l'année dernière à l'intérieur et à l'extérieur de Hokkaido.

Le site accueille plus de 30 boutiques, avec notamment des boutiques offrant des produits alimentaires de Noël ou proposant des spécialités comme le glühwein (vin chaud), parfait pour l'hiver, de la bière allemande et des saucisses chaudes. Cette année, un objet décoratif original appelé « Gift of Snow », inspiré du motif d'une pyramide de Noël allemande traditionnelle, sera placé au cœur du site pour rendre ce Noël encore plus spectaculaire.

En outre, tout au long de ce marché de Noël, des manifestations et des ateliers seront proposés pour faire découvrir la culture allemande, favoriser les échanges internationaux et permettre au public de profiter de l'ambiance de Noël. Par ailleurs, un jeu sera proposé consistant à trouver un renne caché sur le site, ainsi qu'un événement de philatélie pour déguster du glühwein tout en se rendant d'un stand à l'autre.

Le Sapporo White Illumination sera également organisé sur le site pendant toute la durée du marché. Les lampes suspendues au-dessus de l'ensemble du site illumineront Sapporo, offrant un spectacle fantastique alliant la neige et les illuminations.

Aperçu de l'événement

Titre : 17me marché de Noël allemand de Sapporo

Durée : 34 jours, du 22 novembre (jeudi) au 25 décembre (mardi)

Heures d'ouverture : de 11 à 21 heures (dernières commandes à 20 h 45)

Lieu : 2-chome Odori Park, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

Tarif : gratuit

URL : https://white-illumination.jp/munich/

