Le 23 décembre 2021, la bourse HitBTC cote la cryptomonnaie Crown Sovereign à résistance quantique

NEWPORT BEACH, Californie, 23 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le jeton Crown Sovereign (CSOV), conçu par Crown Sterling Limited LLC, un fournisseur de solutions de chiffrement et d'actifs numériques, a été coté à la bourse HitBTC le 23 décembre 2021. Le jeton CSOV est soutenu par un protocole de sécurité de blockchain à résistance quantique développé par Crown Sterling. Il a été conçu de sorte à être le premier utilitaire de blockchain à reposer sur le système de chiffrement par masque jetable, permettant la communication sécurisée ainsi que la protection et le contrôle des données.

Il permet aux détenteurs de jetons de payer pour la transmission sécurisée de leurs données avec chaque transaction dans le portefeuille Crown Sterling, l'application de messagerie et de transfert de données originales de Crown Sterling. Étant donné que les données deviennent le bien le plus précieux de l'ère numérique, le jeton CSOV est un outil qui permettra aux individus de protéger, de contrôler et de monétiser leurs données dans une ère de vulnérabilité et de monopolisation des grandes entreprises technologiques qui ne sont pratiquement pas réglementées.

La chaîne Crown Sterling est un réseau fonctionnant en permanence sur la blockchain de Polkadot et est la première à mettre en œuvre le système de chiffrement par masque jetable à résistance quantique comme option pour la fonction de transition d'état d'une blockchain, qui est le flux de traitement des transactions sur un réseau. Crown Sterling est bâtie sur le protocole Polkadot, qui permet de faire des transactions simultanées à haute vitesse et d'intégrer des solutions de chiffrement personnalisées.

« Le jeton est soutenu par de véritables utilitaires, comme la cryptographie et les jetons non fongibles (NFT) à résistance quantique, ainsi que d'autres technologies de compression futures. Grâce au jeton CSOV, les consommateurs pourront utiliser leurs propres actifs numériques comme NFT, y compris les données, ce qui permettra aux producteurs originaux de réclamer, de protéger, de contrôler et de monétiser leurs actifs numériques. Nous sommes ravis de l'utilité croissante de nos jetons grâce à notre vaste offre de produits et à nos efforts de développement continus », a déclaré Robert Grant, PDG et cofondateur de Crown Sterling.

Pour en savoir plus sur le jeton CSOV et la technologie de la souveraineté des données, veuillez consulter le site https://csov.crownsterling.io/csov et lire le livre blanc. Pour des annonces et des mises à jour, abonnez-vous à la chaîne Telegram du jeton CSOV et suivez son actualité sur Twitter.

À propos de Crown Sterling Limited LLC

Crown Sterling est un pionnier des technologies de souveraineté des données personnelles et le premier à mettre en œuvre le système de chiffrement par masque jetable à résistance quantique comme option pour la fonction de transition d'état d'une blockchain, qui est le flux de traitement des transactions sur un réseau. Le jeton Crown Sovereign (CSOV), un jeton utilitaire à résistance quantique, permet aux utilisateurs de participer à la vaste gamme de produits offerts, y compris la cryptographie et les jetons non fongibles à résistance quantique, ainsi qu'à d'autres technologies de compression futures. Crown Sterling se réjouit à l'idée de devenir la principale plateforme de gestion des données et des actifs numériques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.crownsterling.io/.

