Le 3e symposium international sur les villes intelligentes se tiendra en collaboration avec la Corée du Sud et le Royaume-Uni

SEOUL, Corée du Sud, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'Agence coréenne pour l'avancement technologique des infrastructures (KAIA) collabore avec le Royaume-Uni pour que son symposium annuel « The 3rd Smart City International Symposium » se tienne dans une forme virtuelle les 14 et 15 octobre 2020.

Cet événement sera organisé par le Ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports (MOLIT), le Ministère des sciences et des TIC (MSIT) et la Ville métropolitaine d'Incheon. Il est organisé par l'Agence coréenne pour la promotion du territoire, des infrastructures et des transports (KAIA) et l'Autorité de la zone économique franche d'Incheon (IFEZ), et parrainé par l'Ambassade britannique à Séoul, le Ministère britannique du commerce international (DIT).

Cette année, le troisième symposium annuel aura pour thème « La résilience dans les villes intelligentes ». Il présentera et fera part des politiques, stratégies et divers cas de projets menés par la Corée du Sud et le Royaume-Uni en matière de villes intelligentes.

* Les deux derniers symposiums qui se sont tenus en 2018 et 2019 avaient respectivement pour thème « Intelligence collective et collaboration » et « Villes et sociétés intelligentes et durables ».

Cette année, le symposium sera composé de quatre sessions présentées par des professionnels et des universitaires intitulées : Post-COVID-19, Soins de santé numériques, Données urbaines intelligentes et Mobilité intelligente. Marvin Rees, le maire de Bristol, au Royaume-Uni, prononcera également un discours sur le thème « Connecter Bristol : notre approche de la ville intelligente ».

Un certain nombre d'experts britanniques influents dans le domaine des villes intelligentes feront des présentations lors de ce symposium, notamment des représentants de : La société Unmanned Life, spécialisée dans l'IA, Isansys Lifecare, la British Standards Association (BSI), qui est à la tête des normes internationales pour les villes intelligentes, et l'Agence gouvernementale britannique pour l'innovation en matière de mobilité, Connected Places Catapult (CPC).

Cette année en particulier, en raison de la pandémie de COVID-19, la session « Post Corona » sera préparée pour discuter des nouveaux modes de vie et des normes du monde au-delà de la crise.

« Par le biais du symposium de cette année, nous sommes impatients d'explorer des moyens nouveaux et efficaces de résoudre les problèmes urbains en réponse à l'ère post-COVID-19 », a déclaré Bong-soo Son, le président de KAIA.

Le Symposium sur les villes intelligentes sera diffusé en direct sur la chaîne Youtube ( www.youtube.com/c/KAIASmartcities ), d'autres informations et questions aux présentateurs pourront être soumises sur le site Web (2020symposium.smartcities.kr).

SOURCE KAIA