Le 4e Congrès mondial de l'intelligence s'est terminé en ligne avec de grandes réalisations

Lors de la cérémonie de clôture, InferVision, le parc éco-industriel danois de Carenborg et l'éco-cité de Sino-Singapour ont partagé leurs expériences de développement, et Wei Ya, un animateur de livestreams populaire sur Taobao, a expliqué en détail les éléments scientifiques et technologiques du « marketing d'influence ». Yu Lin, General Manager du département de développement stratégique d'Alibaba Group à Tianjin, a présenté trois modes de réduction de la pauvreté en ligne. Liu Gang, Deputy Dean de l'Institut chinois des stratégies de développement de l'intelligence artificielle de nouvelle génération, a publié le Rapport sur le développement de l'industrie chinoise des technologies d'intelligence artificielle de nouvelle génération (2020) : Le développement de l'industrie chinoise des technologies d'intelligence artificielle de nouvelle génération face à de nouveaux défis et opportunités (Report on the Development of China's New Generation Artificial Intelligence Technology Industry (2020): The Development of China's New Generation Artificial Intelligence Technology Industry under New Challenges and Opportunities), et Yin Jihui, Director du Bureau de Tianjin pour l'industrie et les technologies de l'information, a publié le Rapport annuel sur le développement de l'industrie des technologies intelligentes de Tianjin (2020) (Annual Report on the Development of Tianjin Intelligent Technology Industry (2020)), soulignant l'orientation de la tendance de développement de l'industrie des technologies d'intelligence artificielle.