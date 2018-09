Le 4e forum annuel sur l'entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu annoncé pour le 25 octobre 2018

La Fondation Tony Elumelu (TEF), organisation philanthropique orientée sur l'entreprenariat la plus importante d'Afrique, a annoncé que son 4[e] forum annuel sur l'entreprenariat aurait lieu le 25 octobre 2018.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/737791/The_Tony_Elumelu_Foundation.jpg )





Le plus grand rassemblement d'entrepreneurs africains et de tout l'écosystème entrepreneurial réunira à Lagos plus de 5000 entrepreneurs, investisseurs mondiaux et dirigeants des secteurs public et privé africains et d'organisations de développement. L'événement offre une opportunité unique de développer des idées, de tisser des réseaux ainsi que de réunir les décideurs politiques et le secteur privé, le tout dans un esprit de débat et d'interaction soutenus. Les participants au Programme d'entreprenariat Tony Elumelu 2018, de même que les mentors et partenaires, seront présents au forum, qui marquera l'aboutissement de leur formation intensive de douze semaines.

Fidèle à la tradition de la fondation consistant à mettre en présence les femmes et hommes politiques - comme tout récemment encore, le président français M. Macron - et la nouvelle génération de jeunes femmes et hommes d'affaires façonnant l'Afrique, le forum prévoit une séance interactive avec M. Uhuru Kenyatta, président du Kenya, et M. Nana Akufo-Addo, président du Ghana, qui sera animée par M. Tony O. Elumelu, le fondateur de la FTE.

Le forum verra également le lancement de TEFConnect, la plateforme numérique la plus grande au monde destinée aux entrepreneurs africains et vouée à connecter ces entrepreneurs avec l'écosystème entrepreneurial.

Tony O. Elumelu, CON, fondateur de la Fondation, a déclaré : « En seulement quatre ans, nous avons investi de manière directe en faveur de 4460 entrepreneurs, et nous commençons à en percevoir les résultats : création d'emplois, effets domino, mais surtout, une reconnaissance du fait que le bien-être économique de l'Afrique est stimulé par les entrepreneurs, qui sont le moteur de la transformation de notre continent. Nous les soutiendrons et les célèbrerons. Cette année, nous gagnons véritablement en envergure et en impact ; nous avons reçu plus de 150 000 candidatures rien qu'en 2017, contre 20 000 en 2015. Nous appelons à présent la génération actuelle des Africains couronnés de succès et d'autres partenaires à s'associer avec nous pour voir de quelle manière chacun d'entre nous peut avoir davantage d'impact, transformer en profondeur des millions de vies et augmenter le nombre d'histoires inspirantes qu'il nous sera donné d'entendre à Lagos. »

Parminder Vir, OBE PDG de la Fondation Tony Elumelu (TEF), a indiqué : « Le forum de la TEF sur l'entreprenariat est le seul événement du continent à réunir l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial africain, ce qui illustre notre engagement à capter la totalité du continuum - depuis les entrepreneurs eux-mêmes et les gouvernements devant mettre à disposition des environnements propices jusqu'aux capitaux, aux conseils et, peut-être le plus important, aux accès et aux réseaux. »

Rendez-vous sur http://www.tonyelumelufoundation.org pour en savoir davantage.