Le 4e forum de coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale (Cangzhou) pour les petites et moyennes entreprises est ouvert dans la province du nord de la Chine

CANGZHOU, Chine, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 4e forum de coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) (Cangzhou) pour les petites et moyennes entreprises (PME) a débuté le 15 décembre à Cangzhou, dans la province du Hebei (nord de la Chine), a annoncé le gouvernement municipal de Cangzhou.

Le forum, sur le thème « Nouvelles opportunités de coopération pour la Chine et les PECO, nouvel avenir pour les PME », est organisé conjointement par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) et la province du Hebei, et soutenu par le secrétariat des PECO.

Wang Zhengpu, gouverneur du Hebei, a prononcé un discours de bienvenue au forum. Il a déclaré que la zone de coopération des PME entre la Chine et les PECO (Cangzhou) constitue une ouverture essentielle vers les PECO. Il s'agit de la première zone de coopération des PME de Chine exclusivement destinée aux PECO.

« Nous invitons chaleureusement tous nos amis, en Chine et à l'étranger, à investir dans le Hebei », a indiqué M. Wang. Il a ajouté que la province attache une grande importance à la coopération concrète avec les PECO et présente constamment de nouveaux points forts dans la recherche d'une coopération à multiples facettes.

Grâce à des préparations et des négociations antérieures, ce forum a permis de conclure 105 accords de coopération pour un investissement contractuel total de 136,769 milliards de yuans (environ 19,5 milliards de dollars américains), allant de la fabrication d'équipements aux nouveaux matériaux, en passant par les nouvelles énergies, le commerce extérieur et la coopération en matière d'éducation, entre autres.

Le forum de coopération sert de plateforme de communication pour les PME de Chine et des PECO et a ainsi permis d'approfondir leur coopération dans divers domaines. Il s'agit véritablement d'une plateforme inclusive haut de gamme influente et compétitive pour les deux parties.

Le forum de coopération des PME entre la Chine et les PECO (Cangzhou) a été organisé avec succès pendant trois années consécutives depuis 2018, avec un investissement total de 31,689 milliards de yuans (environ 4,52 milliards de dollars américains), et la réalisation de 48 protocoles de coopération et 53 accords de coopération.

Cangzhou, au point de départ nord de l'« ancienne route de la soie maritime » et traversée par le Grand Canal Pékin-Hangzhou, est réputée pour son commerce et ses échanges prospères depuis l'Antiquité.

Ces dernières années, Cangzhou s'est efforcée de créer un environnement commercial favorable aux entreprises étrangères en établissant des services financiers internationaux et en améliorant l'efficacité et la transparence de l'administration. Le PIB de la ville a dépassé les 400 milliards de yuans (environ 57 milliards de dollars américains) en 2021, ce qui la place au 66e rang des villes du pays.

La ville de Cangzhou et la province du Hebei, considérant le forum de coopération entre la Chine et les PECO (Cangzhou) pour les PME comme une opportunité, continueront à mener une coopération approfondie avec les entreprises des PECO. La ville et la province fourniront des services de soutien de haut niveau et un environnement commercial optimal, afin de faciliter l'installation d'un plus grand nombre de projets de coopération.

