Le 4e Forum Ethnosports est terminé

Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, s'est exprimé lors du Forum par un message vidéo. Le Forum a également accueilli Son Excellence Bakary Y. Badije, ministre de la Jeunesse et des Sports de Gambie, Son Excellence Salah bin Ghanem Al Ali, ministre de la Culture et des Sports du Qatar, Son Excellence Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali, Son Excellence Vanja Udovicic, ministre de la Jeunesse et des Sports de Serbie, Son Excellence Hamza Said Hamza, ministre de la Jeunesse et des Sports de Somalie, et Son Excellence Mehmet Kasapoglu, ministre de la Jeunesse et des Sports de Turquie. Par ailleurs, Mme Maimunah Mohd Sharif, la sous-secrétaire générale des Nations Unies, était présente en direct, et Son Excellence Anna Krupka, secrétaire d'état aux Sports et au Tourisme de Pologne, et Mme Gabriela Ramos, sous-directrice générale pour les Sciences Sociales et Humaines de l'UNESCO, ont participé par le biais d'un message vidéo.