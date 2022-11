Le 5e Festival du costume chinois du China National Silk Museum fait le lien avec le Festival du Han Clothing Outing à Paris

HANGZHOU, Chine, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Festival du costume chinois 2022, ou le Hanfu Festival (le « Festival »), a officiellement ouvert ses portes autour du thème « Style des dynasties Han et Jin » le 5 novembre à Hangzhou, en Chine.

Family photo of Han Clothing Outing Festival in Paris

Organisé par le China National Silk Museum, c'est également la première fois que le festival s'associe à la communauté du Hanfu de Paris et met en relation les amateurs de Hanfu présents à Hangzhou et à Paris en présentant la culture et le style traditionnels chinois et en partageant des histoires sur la Chine avec le monde entier. Les activités organisées à Hangzhou du 5 au 6 novembre sont diffusées en direct avec plus de 2,5 millions de vues.

Le point culminant du festival de cette année est la « Soirée du costume chinois » organisée le soir du 5 novembre. La célébration comprend un défilé de costumes chinois des dynasties Han et Jin et plusieurs anecdotes à thème, comme « Wei Qing » (un général notable de la dynastie Han), « La ballade de Mulan » et « Les contes de Liangzhou ».

À Paris, le premier festival Han Clothing Outing a été organisé conjointement par l'association Mugua à Paris et le China National Silk Museum afin de promouvoir les costumes et la culture traditionnels chinois. À partir du 5 novembre, une série d'événements collaboratifs seront organisés à Paris, notamment la visite de l'exposition spéciale « Ink in Motion: A History of Chinese Paintings in the 20th Century » (L'encre en mouvement : l'histoire des peintures chinoises au XXe siècle) au musée Cernuschi/Le musée des arts de l'Asie, un séminaire d'introduction à l'art du maquillage traditionnel chinois, et plusieurs séances de partage de la culture chinoise et des spécialités gastronomiques.

« Le Festival du Hanfu, en particulier la collaboration entre le China National Silk Museum et la communauté du Hanfu à Paris cette année, est une formidable opportunité de transmettre l'histoire et la culture chinoises à un public mondial », a déclaré M. Piaia Nicolas, directeur de L'Alliance Française de Hangzhou, lors de la cérémonie d'ouverture de la Soirée Hanfu.

Le festival a été lancé en 2018 avec l'intention de créer un pôle culturel animé de connaissances et d'échanges pour les jeunes qui ont un fort intérêt pour les costumes traditionnels chinois. Le musée présente non seulement de précieux textiles archéologiques, mais accueille également divers événements et activités pour la jeune génération de passionnés de hanfu. Un thème spécial est proposé chaque année pour réunir des expositions spectaculaires et des événements favorisant les échanges culturels.

