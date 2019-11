Le 6e Festival international du film d'animation de l'aéroport de Shin-Chitose s'est déroulé du 1er au 4 novembre

SAPPORO, Japon, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Festival international du film d'animation de l'aéroport de Shin-Chitose s'est déroulé pendant quatre jours du 1er au 4 novembre 2019.

(Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/201911193697?p=images )

Une partie du festival du film de cette année a été consacrée à l'ouverture de Portom Hall, une nouvelle installation dans l'aérogare internationale de l'aéroport de Shin-Chitose. Après une cérémonie d'inauguration de Portom Hall, deux courts métrages produits par le festival ont été projetés lors d'une cérémonie d'ouverture du festival. Les deux films ont été produits pour une vision 330 po./4K appelée Digital Symbol dans la salle d'embarquement du terminal international. Le premier film, « Sagashimono » (Ce que vous cherchez), a été produit par Project, une unité de production japonaise, tandis que le deuxième film, « Fly Me to HOKKAIDO », a été réalisé par TOCHKA. Project a parlé du film à la cérémonie d'ouverture tandis que TOCHKA a démontré une réalisation d'animation en direct avec les participants à la cérémonie.

Une variété de programmes ont été organisés dans le cadre du festival du film, notamment la projection d'œuvres invitées dans la salle de cinéma de l'aéroport de Shin-Chitose et des programmes de discussions avec des créateurs invités du Japon et de l'étranger au 4e étage du bâtiment du terminal domestique. Des expositions et des évènements e-sports très fréquentés par les visiteurs ont été également proposés au Center Plaza (au 2e étage du terminal domestique).

La projection de la compétition, l'évènement principal du festival, a couvert 91 films soigneusement sélectionnés parmi plus de 2200 œuvres soumises (y compris des courts métrages et des longs métrages). Une cérémonie de remise des prix a eu lieu le 4 novembre, dernier jour du festival. Le Grand Prix (court métrage) a été attribué à « Acid Rain » par l'artiste polonais Tomek Popakul. C'est la deuxième fois que le cinéaste remporte le Grand Prix au festival. Tomek Popakul a déclaré dans son allocution, « Je suis très surpris. Ce festival du film est pour moi un lieu important et mon endroit favori ». Le Grand Prix (long métrage) a été attribué à « J'ai perdu mon corps » par Jeremy Clapin (France). Tous les films lauréats sont disponibles sur le site Web officiel du festival ( http://airport-anifes.jp/en ).

Le 6e Festival international du film d'animation de l'aéroport de Shin-Chitose a été un grand succès et, avec 43 000 visiteurs, a enregistré la plus forte participation dans son histoire.

SOURCE New Chitose Airport International Animation Festival Executive Committee